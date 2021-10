Angelo Donati, Angelica, Patrick: marito e figli Milly Carlucci/ “Siamo diversi, ma”

Angelo Donati, Angelica, Patrick sono il marito e i figli di Milly Carlucci. Un grande amore quello nato tra la popolare conduttrice televisiva e l’imprenditore che sono legati da quasi 40 anni. Un bellissimo rapporto che ha resistito al tempo, anzi oggi i due sono sempre più innamorati e non lo nascondono affatto. 39 anni d’amore per la precisazione suggellati anche dalla nascita dei figli Angelica e Patrick. Proprio la Carlucci, ospite del salotto di Domenica In da Mara Venier, si è sbottonata parlando della sua vita privata. “Siamo innamorati da 38 anni” – ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le Stelle parlando del rapporto con l’imprenditore romano.

Non solo, la Carlucci ha anche sottolineato qual è il segreto del loro lungo matrimonio: “è capirsi, parlarsi. Quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che, chiaramente ci sono dei momenti meno brillanti”. La conduttrice ha poi fatto una profonda riflessione: “sai qual è la nostra fregatura che noi siamo convinte ‘vissero tutti felici e contenti’, ma non è così. Puoi avere il momento di nervosismo, non perdere di vista il perchè ci si è messi insieme, quale era la cosa che ci faceva battere il cuore agli inizi?”.

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione”

Il grande amore fra Milly Carlucci e Angelo Donati è sicuramente tra i più longevi nel mondo dello spettacolo. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione” ha confessato la conduttrice in occasione di una intervista rilasciata a Vanity Fair. Una cosa è certa: Milly e Angelo si sono incontrati quando erano entrambi già adulti e pronti per una relazione importante. “Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori” – ha aggiunto la Carlucci parlando del matrimonio con l’imprenditore romano.

Non solo, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha anche aggiunto: “ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, Milly Carlucci, il che ci rende complementari”. Dal loro amore sono nati i figli Angelica Krystle e Patrick.



