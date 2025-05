La vita della nota conduttrice Rai e padrona di casa a Ballando con le stelle da anni, Milly Carlucci, è stata ricca di amore e affetto. La presentatrice lombarda è infatti legata dal punto di vista sentimentale ad Angelo Donati, divenuto suo marito nel 1985. Dal loro amore si sono poi sviluppati altri eventi, la coppia ha infatti avuto due figli, Angelica e Patrick. E l’arrivo dei ragazzi non ha fatto altro che migliorare la vita di Milly Carlucci con il compagno di una vita, a tal proposito la conduttrice di Ballando con le stelle ha rivelato:

“Siamo sempre stati complici, sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori” ha detto la presentatrice della tv di stato. E nonostante i tanti impegni affrontati nel corso della carriera, Milly Carlucci ha sempre saputo dedicare momenti e attenzioni ai suoi cari.

Angelo Donati e l’amore con Milly Carlucci: “Sappiamo di essere diversi”

Angelo Donati e Milly Carlucci, che hanno celebrato 40 anni di amore, sono sempre stati molto uniti nel corso della vita e non hanno mai fatto mistero dei segreti che hanno contribuito a tenerli uniti. “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli…Siamo molto diversi”. Nel 1986 Milly Carlucci e Angelo Donati hanno messo al mondo anche la figlia Angelica, che nel corso della vita ha saputo crearsi grandi passioni.

Nata negli Stati Uniti, a Los Angeles nel 1986, la donna si è laureata in Management alla London School of Economics (LSE), Angelica Krystle Donati è dunque una grande esperta di tematiche riguardanti il proptech e l’impatto della trasformazione digitale. In una intervista concessa a Vanity Fair, Angelo Donati ha colto l’occasione per soffermarsi anche su mamma Milly Carlucci: “Mia madre è stata da sempre un esempio”

