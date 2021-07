Angelo Donati, marito Carlucci/ Lei: “siamo molto diversi, complementari”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la popolare conduttrice di Rai1.. Un grande amore quello tra la conduttrice e l’imprenditore che sono sposati da circa 38 anni. Proprio la Carlucci, ospite di Domenica In dall’amica Mara Venier, si è sbottonata parlando della sua vita privata e del legame bellissimo che la lega all’imprenditore romano. “Siamo innamorati da 38 anni” – ha detto a gran voce la conduttrice di Ballando con le Stelle che ha poi rivelato il segreto del loro rapporto: “è capirsi, parlarsi. Quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che, chiaramente ci sono dei momenti meno brillanti”. Non solo, la Carlucci si è poi lasciata andare ad una confessione sulla vita: “sai qual è la nostra fregatura che noi siamo convinte ‘vissero tutti felici e contenti’, ma non è così. Puoi avere il momento di nervosismo, non perdere di vista il perchè ci si è messi insieme, quale era la cosa che ci faceva battere il cuore agli inizi?”. Una cosa è certa: Milly Carlucci e Angelo Donati sono una coppia felice. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione” ha confessato la conduttrice un pò di tempo fa dalle pagine di Vanity Fair.

Milly Carlucci/ "Non mi sento una Pippo Baudo in gonnella"

Milly Carlucci e Angelo Donati: “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità”

“Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari” – ha aggiunto Milly Carlucci che è legata all’imprenditore e ingegnere romano dal 1985. Ma chi è il marito di Milly Carlucci? Classe 1948, Angelo Donati è nato a Roma dove si è laureato presso la facoltà di ingegneria all’Università La Sapienza di Roma. Successivamente si è specializzato in America. L’incontro tra i due avviene a Roma: poco dopo si sposano. Dal loro amore sono nati i figli Angelica Krystle e Patrick. Il marito della Carlucci è un imprenditore nel settore delle costruzioni ed è il fondatore della Donati S.p.a., ed società immobiliari che opera in Inghilterra ed America.

