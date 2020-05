Angelo Donati, marito di Milly Carlucci/ “Diversi, ma siamo sempre stati complici”

Pubblicità

Angelo Donati è il grande amore di Milly Carlucci. La conduttrice e l’ingegnere sono sposati da più di trent’anni. Oltre ad essere uniti dai due figli, Angelica Krystle e Patrick, rispettivamente di 33 e 28 anni, Angelo Donati e Milly Carlucci, pur appartenendo a due mondi professionali opposti, sono l’uno il giusto completamente dell’altro. Angelo Donati, infatti, è il primo fan della moglie, sostenendola in tutte le sue scelte e incoraggiandola anche nell’affrontare nuovi progetti. Una coppia unitissima che, tuttavia, vive il matrimonio lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante stiano insieme da tantissimi anni, i due non hanno mai dovuto affrontare periodi di crisi. Pur essendo molto riservata, la Carlucci, del rapporto con il marito, ha parlato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair svelando quello che è il segreto del suo matrimonio felice.

Pubblicità

ANGELO DONATI, IL GRANDE AMORE DI MILLY CARLUCCI

Innamorati e complici. Angelo Donati e Milly Carlucci formano una delle coppie più solide del mondo dello show business, ma qual è il segreto di un’unione lunga, stabile e serena? «Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari», dichiarava tempo fa Angelo Donati che, pur sostenendo sempre la moglie, non l’ha mai accontentata sul desiderio di avere il terzo figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA