Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Il nostro divorzio? Una truffa”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci da quasi 35 anni: dal loro amore sono nati due figli, Angelica Krystle e Patrick, che oggi hanno 33 e 28 anni. L’ingegnere è del tutto diverso rispetto alla moglie, almeno stando a quanto dichiarato dalla conduttrice nel corso degli anni. In base alla sua professione, Angelo è razionale e concreto, mentre Milly è una sognatrice. Questo però non impedisce a lui di essere anche spiritoso e di amare l’umorismo. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione”, ha detto lei tempo fa a Vanity Fair, “Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”. A quanto pare la coppia ha avuto solo una divergenza di opinioni in merito ad un tema particolare: la nascita del terzo figlio. La Carlucci avrebbe voluto diventare di nuovo mamma, ma il marito ha imposto il veto. “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età”, ha rivelato la conduttrice a Oggi, “che rischiavamo di essere nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”.

ANGELO DONATI, MARITO DI MILLY CARLUCCI

Angelo Donati ha sempre sostenuto la moglie Milly Carlucci in ogni sua decisione. Da bravo imprenditore e ingegnere, ha saputo vivere al fianco di una donna spumeggiante e sempre sotto ai riflettori mediatici. E non solo, perchè Donati è riuscito ad essere una spalla solida per la moglie anche durante uno dei momenti più difficili vissuti da Milly, come la perdita della madre, avvenuta nel 2015. L’eredità di lui poi è passata nelle mani della figlia maggiore Angelica, ora dirigente della stessa impresa di costruzioni che il padre ha fondato alla fine degli anni Settanta. Poi l’imprenditore ha fondato di recente anche due società immobiliari in America e nel Regno Unito, ovvero dove i suoi figli hanno completato gli studi. Oggi, 21 giugno 2020, Milly Carlucci sarà ospite di Domenica In e potrebbe parlare del suo rapporto con il consorte. Di dichiarazioni nel corso del tempo non ce ne sono state moltissime, ma senza dubbio i due continuano ad amarsi come il primo giorno. Anche se qualche tempo fa erano iniziate a circolare delle fake news riguardo alla rottura della coppia. “Un sito di Panama ha dato la notizia del nostro divorzio”, ha detto la conduttrice a Oggi, “sosteneva che io avevo deciso di produrre creme di bellezza e che mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla Polizia Postale”.



