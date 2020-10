Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Il nostro segreto? Non perdere di vista…”

Milly Carlucci è pronta a mettersi in gioco come ballerina per una notte nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2020. La conduttrice danzerà con Samuel Peron e, ad osservarla da casa, ci sarà il marito Angelo Donati che è il suo, più grande amore. Quello tra Milly Carlucci e Angelo Donati è un amore lungo, vero, stabile, cresciuto anno dopo anno, coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figli e che ha superato anche momenti difficili e le crisi che, lungo il percorso di vita, s’incontrano inevitabilmente. Una storia d’amore che, da sempre, dà alla conduttrice quella serenità che le permette di affrontare con tranquillità anche le sue varie sfide professionali. Uomo schifo e riservato, lontano dal mondo dello spettacolo, Angelo Donati ha sempre supportato la moglie senza farle mai venir meno il suo amore e il suo sostegno. Del suo amore con il padre dei suoi figli, Milly Carlucci ne ha parlato spesso nelle varie interviste raccontando la normalità di una coppia che, in tanti anni insieme, ha affrontato diverse sfide.

ANGELO DONATI E MILLY CARLUCCI: “IL SEGRETO E’ CAPIRSI E PARLARSI”

Nessun segreto particolare per Angelo Donati e Milly Carlucci. A svelare gli ingredienti di un matrimonio lungo e duraturo è stata la conduttrice in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Milly Carlucci, in una puntata di Domenica In di giugno 2020. “Non c’è un segreto, è capirsi, parlarsi, quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che chiaramente ci possono anche essere dei momenti meno brillanti”, ha raccontato Milly Carlucci convinta di essere riuscita ad avere un matrimonio lungo e felice perchè ha capito di non dover cercare il principe azzurro delle favole che, secondo il punto di vista della conduttrice, è solo un’illusione. Capirsi, parlarsi, ritagliarsi gli spazi e non perdere di vista il perchè ci si è messi insieme sono, dunque, gli ingredienti per affrontare e superare anche i momenti più difficili.



