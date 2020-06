Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ L’amore “segreto” e i figli Angelica e Patrick

Pubblicità

Angelo Donati ha trascorso una vita al fianco della moglie Milly Carlucci e da quanto ne sappiamo il loro amore va più che a gonfie vele. I due non si sono uniti a livello lavorativo e anzi continuano a muoversi in settori distinti e separati. Questo però non impedisce all’ingegnere di sostenere la consorte nei suoi progetti e viceversa. Nonostante siano affiatatissimi, i due hanno scelto di non attirare lo sguardo di telecamere e paparazzi. Così come i due figli nati dalla loro unione, Angelica Krystle e Patrick. Agli occhi di molti, Donati è sempre stato l’amore segreto di Milly. La coppia ha scelto di non rivelare al pubblico alcun dettaglio sulle dinamiche familiari, anche se la loro unione è in vita dall’85. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione”, ha detto la conduttrice qualche tempo fa a Vanity Fair, “sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso di famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.

Pubblicità

Angelo Donati, marito Milly Carlucci: mai una crisi tra la coppia e…

Angelo Donati e Milly Carlucci non hanno mai vissuto una crisi di coppia. Un dato di fatto, anche se all’inizio di quest’anno le voci di corridoio che circolavano sul loro amore erano ben diverse. Qualcuno aveva parlato di una possibile frattura in arrivo, ma la conduttrice si è affrettata a smentire tutto. Al di là del sentimento solido che la unisce al marito Angelo, la presentatrice ha anche altri due grandi amori: i figli Angelica e Patrick Donati. Non compaiono spesso con la madre, ma in diverse occasioni i due fratelli sono stati fotografati in occasioni mondane con il resto della famiglia. Patrick ha ormai 28 anni e si è laureato poco tempo fa, per poi conseguire un master in Strategia e Innovazione e iniziare a fare la gavetta in una multinazionale. “Queste aziende inglesi ti fanno lavorare tanto, ma sono contenta“, ha detto la madre, “impara l’etica del lavoro e cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Milly Carlucci sarà fra i presenti di Non mollare mai – Storie Tricolori, lo show solidale che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata. Possiamo dare per scontato che la famiglia della conduttrice non sarà presente, ma anche con ogni suo componente la sostenga su tutta la linea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA