Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ Lei: “sempre convinti della nostra relazione”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la conduttrice di Raiuno. Un amore importante quello che lega l’ingegnere alla conduttrice televisiva di programmi di successo come “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”. La coppia è felicemente sposata da più di 35 anni e tra loro non c’è mai stata alcuna crisi. Un amore cementato anche dalla nascita di due splendidi figli: Angelica Krystle e Patrick, di 28 anni. Ma chi è davvero il marito di Milly Carlucci? Classe 1948, Angelo Donati è un ingegnere e si laureato presso l’Università La Sapienza di Roma proseguendo gli studi con una specializzazione in America. Donati è il fondatore della Donati S.p.a, un’impresa nel settore costruzioni ed è fondatore anche di diverse società immobiliari presenti in Inghilterra ed America dove peraltro ha trovato impiego la prima figlia Angelica che ricopre il ruolo di dirigente d’azienda.

Milly Carlucci: “sempre stati complici con mio marito Angelo Donati”

Milly Carlucci e Angelo Donati si amano da più di 35 anni. Un rapporto che non ha mai avuto crisi, anzi la Carlucci parlando proprio dell’amore per il marito ha rivelato: “siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”. Nessuna crisi o litigio se non in una sola occasione: la conduttrice voleva avere un terzo figlio, ma il marito ha preferito evitare per la troppa differenza di età rispetto ai fratelli. “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato” ha confessato la Carlucci al settimanale Oggi rivelando l’unico momento di disaccordo vissuto col compagno di vita.



