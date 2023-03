Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Siamo complici”. I figli Angelica e Patrick

Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci

Milly Carlucci, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. Sono una coppia molto riservata, nonostante la popolarità della conduttrice di Rai 1, anche se in qualche occasione Milly ha parlato della loro storia d’amore: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori.

Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”, ha detto tempo fa a Vanity Fair. Angelo Donati e Milly Carlucci hanno due figli: Angelica, nata nel 1986, e Patrick, nato nel 1991.

Milly Carlucci e Angelo Donati: i figli Angelica e Patrick

Ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2, Milly Carlucci ha spiegato perché ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori: “Ho scelto da subito, appena mi sono sposata con Angelo, di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro. Però lui poi fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori”. Qualche anno fa si era diffusa la voce di una crisi tra Milly e il marito Angelo Donati, prontamente smentita dalla conduttrice de Il cantante mascherato: “Il mio matrimonio è perfettamente integro. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.

