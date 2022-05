Angelo D’Orsi vs Antonio Caprarica/ Video: “Torni a parlare dei Reali”, “Cafone!”

Nuovo scontro tra Antonio Caprarica e Angelo D’Orsi, stavolta a L’Aria che tira, su La7. «Zelensky aveva invitato Putin a sedersi a un tavolo, dicendosi disponibile ad affrontare direttamente la questione dello status delle persone che vivono nel Donbass e in Crimea. Questa era la sua posizione al secondo giorno di guerra», stava spiegando il giornalista. Lo storico però lo ha interrotto. «Ha detto che era disposto a rinunciare alla Crimea, una dichiarazione fondamentale che Stoltenberg ha negato, quindi questa è una guerra della Nato, non è la guerra dell’Ucraina, ma della Nato contro la Russia».

In realtà, Zelensky non ha mai detto di essere disposto a rinunciare alla Crimea, così come il segretario generale della Nato non ha mai detto che si sarebbe opposto. Zelensky alla Bbc non ha mai menzionato né la Crimea né il Donbass, ma ha parlato di pace in caso di ritorno alle posizioni pre-invasione. Invece Stoltenberg ha dichiarato che la Nato non accetta l’annessione illegale della Crimea, spiegando però che «alla fin fine il governo ucraino e il popolo ucraino devono in modo sovrano decidere come può essere una soluzione di pace. Noi non possiamo farlo».

VOLANO INSULTI TRA D’ORSI E CAPRARICA

Antonio Caprarica e Angelo D’Orsi però si attaccano, consigliando l’uno all’altro di informarsi meglio. «Io sono già ben informato, lei pretende sempre di avere la verità, ma lasci perdere. Ma cosa sta dicendo? Ma torni a occuparsi dei reali d’Inghilterra!», ha criticato lo storico. Volano stracci e il giornalista a L’Aria che tira replica: «Lei è solamente un cafone! Io mi occuperò dei reali d’Inghilterra, che sono delle persone molto più serie di lei. Lei è un incapace a discutere, quindi immagina che occuparsi dei reali d’Inghilterra sia un’offesa. Lei non avrà mai il privilegio di stringere la mano a Elisabetta II, perché non credo che la riceveranno mai a Buckingham Palace, forse nelle stalle». Si arriva quindi agli insulti personali. «Ma torni lì intanto, vada ad occuparsi dei vestiti di Elisabetta», ha aggiunto Angelo D’Orsi nell’attacco ad Antonio Caprarica, che ha richiesto l’intervento di Myrta Merlino.

