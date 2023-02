Angelo Duro ospite a Sanremo 2023/ Annuncio Amadeus: “Si esibirà mercoledì sera”

Angelo Duro, comico noto al pubblico televisivo per le sue esperienze a “Le Iene”, sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. Il 40enne palermitano, abituato con il suo stile urticante a stravolgere ogni canone del politicamente corretto, sarà sul palco del teatro “Ariston” mercoledì 8 febbraio. A comunicarlo è stato il direttore artistico e conduttore della kermesse canora in landa matuziana, Amadeus, il quale, intervenendo ai microfoni di “Viva Rai Due”, ha asserito: “Sono felice di fare un annuncio. Nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro”.

Pochi istanti dopo, passando alle spalle di Amadeus, è comparso in video lo stesso comico, il quale ha esclamato: “Ma stai zitto, stai!”. Una gag alla quale il presentatore ha risposto con un divertito “Me lo ricordavo più simpatico”. Gli ha fatto eco Rosario Fiorello, il quale si è detto un grande fan di Angelo Duro, a proposito del quale ha dichiarato: “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”.

ANGELO DURO OSPITE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: CHI È?

Per quanti non conoscessero Angelo Duro, ospite al Festival di Sanremo 2023, effettuiamo un breve riepilogo della sua carriera. Nato a Palermo nel 1982, il comico ha intrapreso il suo percorso sui canali web, pubblicando video permeati da un’ironia tagliente, lontani anni luce dalla comicità tradizionale, ma non per questo meno efficaci e d’impatto. Tanto che i numeri parlano per lui: nell’arco di poco tempo ha racimolato milioni di visualizzazioni, spopolando tra i più giovani e ottenendo una sequela impressionante di “tutto esaurito” nei suoi show teatrali lungo lo Stivale.

La “Da Solo Produzioni“, con cui Angelo Duro autoproduce i suoi spettacoli a teatro, si presenta in questi termini online: “Da Solo Produzioni non propone artisti musicali che cantano canzoni vergognose e che spariscono dopo tre giorni. Non produce film di m*rda finanziati coi soldi pubblici che poi non guarda nessuno. Non collabora con televisioni e piattaforme che propongono programmi e serie tv per cerebrolesi. Non pubblica libri del c*zzo su ricette di cucina o romanzi per invertebrati. È la società che si occupa solo e soltanto della produzione e distribuzione dei tour e degli eventi di Angelo Duro. E basta. Di tutto il resto non ce ne fotte un c*zzo”.











