Angelo e Floriana Secondi stanno insieme?/ “E’ una persona che conosco da 18 anni”

Memorabile concorrente del Grande Fratello 3, Floriana Secondi ha conquistato fin da subito il pubblico per il suo modo di essere genuino. Entrata nella storia dei reality italiani, è riuscita a portare simpatia all’interno della casa di Cinecittà. Da diversi anni convive con il compagno Angelo, un architetto di cui si conosce molto poco. L’ex gieffina sulla sua storia d’amore ha dichiarato: “Sono molto innamorata…È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”. In precedenza, è stata sposata con Mirko Fantini, da cui ha avuto il figlio Domiziano (2008). L’ex vincitrice del Grande Fratello è proprietaria di alcuni negozi, è in procinto di prendere in gestione alcuni stabilimenti balneari e continua con la sua attività di opinionista televisiva.

Floriana Secondi, perchè si è lasciata con Mirko Fantini?

Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini, con il quale ha avuto anche un figlio (Domiziano). Riguardo la fine del matrimonio ha affermato circa un anno fa negli studi di Domenica Live: “Mirko l’ho lasciato dieci anni fa perché era troppo possessivo, e ora è ancora così anche se non stiamo insieme, quando ci siamo messi insieme io avevo 14 anni e lui 15, siamo stati il nostro primo amore reciprocamente, siamo stati insieme due anni. Un anno dopo la fine del mio Grande Fratello, siamo tornati insieme: l’ho cercato io“. Floriana Secondi, in quell’intervista da Barbara D’Urso ha parlato anche del suo attuale compagno Angelo: “Sono sette anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente”.

