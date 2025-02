Angelo, chi è il corteggiatore di Tina Cipollari, lei: “Ha una Ferrari? Ho sbagliato ad eliminarli”

Sta entrando nel vivo il Trono di Tina Cipollari che sta conoscendo meglio il suo corteggiatore Cosimo. I due hanno trascorso una piacevolmente serata andando prima a cena e poi passeggiando per Roma. La tronista ha ammesso di essersi molto divertita: “È stata una piacevolissima serata.” Tuttavia non solo Cosimo, sono scesi altri due corteggiatori di Tina Cipollari a Uomini e Donne: Michele ed Angelo. Chi è Angelo, il nuovo corteggiatore di Tina?

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

L’uomo si è presentata con un video nella puntata di oggi di Uomini e Donne. È un cavaliere che è stato eliminato nelle scorse puntate. È un’imprenditore nell’ambito della ristorazione, ha circa 40 anni e Tina lo ha eliminato dicendo perché troppo giovane: “Per me sei troppo ragazzo e non piaci molto al di là dell’età” Ebbene oggi Angelo ha mandato un video in cui si mostra a bordo di una Ferrari e la tronista ha totalmente cambiato idea: “Se decidi di potermi dare una possibilità, chiamami perché io ci sono” “Chiamalo!” È stata l’immediata risposta di Tina: “La prima volta ci si può sbagliare. Ciao Angelo scusa per l’altra volta ma io non stavo molto bene.” ha ammesso Tina.

Uomini e Donne, tensioni tra Giorgio e Claudia: "Non mi sento di conoscere solo lei"/ Lei vuole l'esclusiva

Michele, chi è il corteggiatore di Tina Cipollari, lei: “Sette figli? È un problema”

Dopo aver parlato a lungo della Ferrari di Angelo, nuovo corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, la tronista ha deciso di conoscerlo meglio. L’uomo ha anche voluto brindare al loro incontro con una costosa bottiglia di Don Perignon. Non è mancata una frecciatina da parte di Maria De Filippi: “Dai una seconda possibilità sulla base della Ferrari”. Michele, l’altro corteggiatore di Tina Cipollari, ha invece 74 anni e per provare a conquistarla le ha decantato una poesia e portato dei fiori. Imprenditore, vive tra la Brianza e la Sardegna, ha molte proprietà ed è divorziato ed ha ben sette figli. “Sette figli? Questo è un problema, allora ci deve pensare” ha ammesso interdetta Tina. Ed i due hanno poi ballato insieme. Per il momento la storica opinionista ha scelto di conoscere questi tre corteggiatori: come si evolverà la loro conoscenza?