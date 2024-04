Angelo Eduardo, chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez/ Annuncio alle nozze di Cecilia e Ignazio?

Fidanzato Belen Rodriguez, chi è Angelo Eduardo? La showgirl è uscita allo scoperto

Ha finalmente un volto e un’identità il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, si chiama Angelo Edoardo. A fornire maggiori dettagli su chi è il misterioso ragazzo che ha rubato il cuore della showgirl argentina dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni è il settimanale Dive Donne che nell’ultimo numero in edicola li ha immortalati insieme ai figli di lei Santiago e la piccola Luna Marì. Mentre il portale Leggo ha fornito qualche informazione in più sul misterioso Angelo.

Belen Rodriguez, è già crisi con il nuovo fidanzato?/ “La mamma non è contenta…”

Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è Angelo Eduardo. Classe 1989, ha un’età di 34 anni ed è di origine siciliane. Stando agli ultimi rumors riportati anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano ha un fratello a sua volta fidanzato con un’attrice famosa. La relazione tra i due sarebbe nata all’inizio di marzo e ci siano già state le presentazioni in famiglia. La coppia, insieme ai figli di lei, avrebbe trascorso dei giorni a Parigi mentre pare che la famiglia di lui, soprattutto la madre, non sia per nulla entusiasta della loro storia d’amore.

Stefano De Martino e Belen insieme al compleanno di Santiago/ "Rapporti distesi" dopo le stoccate in TV

Angelo Eduardo, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez: coppia insieme alle nozze di Cecilia e Ignazio?

Stando alle indiscrezioni di Chi, Deianira Marzano e Diva e Donna, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è Angelo Eduardo. E non è finita qui perché stando a quanto riportato da Leggo e non solo pare che presto ci saranno le presentazioni pubbliche e la showgirl argentina potrebbe uscire allo scoperto con il suo nuovo amore il prossimo 30 giugno, quando, si celebrerà il matrimonio tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Nel frattempo a proposito di matrimoni Belen ospite a Stasera c’è Cattelan aveva fatto una battuta in merito. Dopo l’esperienza con De Martino, l’unico consiglio che si sentirebbe di dare alla sorellina è quello di non sposarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA