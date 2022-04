Angelo Famao, chi è e vita privata/ Il cantante neomelodico che spopola sui social

Angelo Famao è diventato il nuovo idolo della musica neomelodica in chiave moderna e social. Il cantante si è fatto conoscere a livello nazionale anche grazie a Fabrizio Corona che ha voluto promuovere lui e la sua musica, con il brano “Tu si a fine do munno”. Il ragazzo è nato del 1996 ed è originario della Sicilia.

Durante un’intervista Famao ha raccontato la sua musica affermando: “I miei testi parlano di amore, ragazze non di malavita o dipendenze. Mi immedesimo nei ragazzi di oggi e mi sento l’alternativa al cantante rap americano. Canto in italiano e alterno un’altra lingua, il napoletano, che si abbina alla perfezione con testi che raccontano l’amore e le ragazze”.

Angelo Famao, il successo e le polemiche

Tra i brani più ascoltati di Angelo Famao ci sono “Tu si a fine do’munno”, “Se mi dai il cuore” e “Hey bella”. Il cantante è molto seguito anche sui social con il suo profilo Instagram arriva a 308mila follower ed è seguito anche da molti bambini e ragazzi, tra cui la musica neomelodica inizia ad avere sempre più successo.

Di recente il cantante neomelodico è stato al centro di una polemica a seguito di una sua mancata presenza ad una serata privata, quando era stato ingaggiato per esibirsi durante una festa di compleanno, ma a causa di un disguido il cantante non è riuscito ad adempiere ai suoi impegni. A seguito di questo disguido il cantante ha subito commentato l’accaduto sui suoi profili social definendosi solo “Molto nervoso” senza però specificare il motivo, ma le sue fan hanno subito dimostrato tutta la loro stima per il cantante e la loro fiducia nei suoi confronti.

