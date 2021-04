Angelo Famao, De Martino, Francesco D’Alesso/ “I numeri 1”, marchetta di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo lanciano Angelo Famao, Daniele De Martino e Francesco D’Alesso nel finale di Felicissima Sera. “La televisione ha la puzza sotto il naso per certi artisti. Ma noi diamo spazio a loro. I numeri uno!“, dicono i comici pugliesi. Il palco di Felicissima Sera si trasforma in una sorta di discoteca, Pio e Amedeo in versione Emigratis ballano insieme ai loro ospiti, mentre Angelo Famao, Daniele De Martino e Francesco D’Alesso fanno conoscere la loro musica orgogliosamente meridionale.

Camilla, figlia di Massimo Ghini/ "Grande emozione stare sul set insieme a lui"

Angelo Famao, De Martino, Francesco D’Alesso: per Pio e Amedeo sono i numeri uno

“Questa è la televisione che nessuno vi vuole dare!“, ribadiscono orgogliosi Pio e Amedeo. Daniele De Martino, Angelo Famao e Francesco D’Alesso si scatenano coi loro pezzi sul palco di Felicissima Sera. E’ una festa di colori ed un “assembramento” trash che vede Pio e Amedeo interpretare i personaggi di Emigratis. “Vogliamo tutti carichi perché questa musica non la passa nessuno!”, dicono in coro i comici pugliesi. La “marchetta” ai loro prediletti è servita.

LEGGI ANCHE:

Felicissima Sera, Pio e Amedeo/ Diretta: "cretini spregevoli!", Pannofino scatenatoCANZONE SEGRETA/ Diretta e ospiti: finale con l’esibizione di Irama

© RIPRODUZIONE RISERVATA