Ormai Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei Famosi, non se ne parlerà più perché il mondo della televisione è frenetico, e i personaggi cambiano dall’oggi al domani. È cosa nota, ormai, il motivo dietro la sua decisione di abbandonare il gioco, ma cosa si nasconde ancora più in profondità? C’entra il suo lato sentimentale che non è una cosa nota al grande pubblico.

Non si è mai sbilanciato su nomi o altri particolari, l’ex naufrago, ma si sa da alcune sue parole che è fidanzato da poco con una ragazza e che non vorrebbe perdersi i primi mesi di amore dato che sono sempre i più belli in assoluto, dove si sogna, si gode l’uno la compagnia dell’altra e via discorrendo. La mancanza di un amore, soprattutto se fresco, è quasi insopportabile, quindi c’è chi tra il pubblico del reality show ha detto che il naufrago ha fatto bene a ritirarsi.

Angelo Famao è fidanzato con Giusy Attanasio? Il gossip

Non si hanno conferme sulla fidanzata di Angelo Famao. Le uniche voci di corridoio che si sono rincorse negli ultimi mesi riguardano una sua collega molto famosa in terra partenopea ovvero Giusy Attanasio. Sarà lei oppure no? Non si sa perché i due diretti interessati non hanno mai confermato questo tipo di gossip.

“Penso sempre a lei” ha confidato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, “ho lasciato la testa là. Ho la fidanzata da pochissimi mesi quindi sono nel periodo più bello”. Insomma, pare che lui si sia fidanzato da poco e non avesse più voglia di continuare la sua avventura nei panni di naufrago, senza considerare che l’esperienza è molto dura e chi l’ha abbandona non deve considerarsi debole per forza.

