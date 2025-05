L’Isola dei Famosi è un programma difficile perché mette a dura prova i concorrenti che patiscono la fame, hanno a che fare con ogni tipo di animale, per non parlare del pericoloso dimagrimento giorno dopo giorno. Angelo Famao prima si è ritirato, poi pare aver cambiato idea. Nella puntata di stasera la conduttrice Veronica Gentili vorrà vederci chiaro sulle decisioni che pare abbia preso.

Intanto andiamo a ripercorrere il suo (breve) percorso come corteggiatore in quel di Uomini e Donne: nel 2023 il cantante ha provato a corteggiare la tronista Manuela Carriero, ma invano, e il motivo è molto semplice: perché ha deciso di interrompere la sua esperienza dopo pochissimo tempo, e ora pare essere felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo.

Angelo Famao ha corteggiato l’ex tronista Manuela di Uomini e Donne

Ebbene sì, il cantante napoletano Angelo Famao ha corteggiato Manuela Carriero, ma il suo percorso è stato davvero breve perché lei ha deciso di lasciare il trono dopo essersi ritrovata da sola. Basti pensare che Maria De Filippi aveva definito la scena piuttosto umiliante. E infatti il suo trono è ricordato come uno dei più grandi flop della storia di Uomini e Donne.

Al momento il concorrente de L’Isola dei Famosi è legato sentimentalmente a qualcuno oppure è da considerarsi single? Sul web circolano le voci di un suo possibile coinvolgimento con Giusy Attanasio anche se quest’ultima non ha mai né confermato né smentito questo gossip. Intanto nella serata di ieri a L’Isola dei Famosi si scoprirà in maniera ufficiale se il concorrente ha deciso di tornarsene in Italia o di restare per affrontare le sue paure e le sue difficoltà. Sul web si è scatenata l’ironia, considerando che è iniziato da poco il reality show di Canale5, ma è quello che succede ogni volta che un concorrente decide di ritirarsi anzitempo.

