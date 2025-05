L’Isola dei Famosi è senza dubbio il reality show più duro di tutti perché non è come il GF dove i concorrenti rimangono chiusi nella stessa casa per sei mesi con tutte le comodità, no, in questo caso bisogna lottare contro il caldo torrido, gli animali, la fame e chi ne ha più ne metta. È anche un gioco psicologico e non si è deboli se si decide di mollare anche dopo una settimana.

È il caso di Angelo Famao: prima si è ritirato dal gioco, poi ha cambiato idea, accettando un’altro possibilità offertale, per poi arrendersi in maniera definitiva. “Decido di ritirarmi dall’Isola e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui” ha annunciato l’ormai ex concorrente, che per questo non è stato definito debole dei fan o dal pubblico in generale, appunto perché si sa come il reality show sia duro da sopportare sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico.

Angelo Famao non è l’unico a essersi ritirato dall’Isola dei Famosi

“Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, in primis per me e le promesse fatte alle persone a me care” ha spiegato Angelo Famao, ma poi non ce l’ha più fatta e ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. “Non sono lucido per nulla” ha aggiunto, dicendo di non mangiare da giorni per non parlare del dormire.

Il pubblico dell’Isola se ne farà una ragione e intanto anche Leonardo Brum si è ritirato perché non ce la faceva più e nelle prossime ore ci potrebbero essere dei nuovi ritiri come quello di Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti: hanno espresso la loro debolezza psicologica e fisica ed è anche per questo che la produzione ha deciso di portare in Honduras nuovi concorrenti per rimpinzare le fila denutrite del cast.

