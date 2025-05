Dopo la decisione di abbandonare L’Isola dei Famosi dopo appena due giorni, Angelo Famao ha cambiato idea: resterà e si giocherà le sue chance in Honduras anche se non è stato facile, dopo giorni di spaesamento, decidere di rimanere in gioco. Ma cosa è successo e perché Angelo Famao ha prima deciso di abbandonare il gioco e dopo ancora di rimanere in gara? A parlarne è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Facciamo però un passo indietro. Angelo Famao aveva deciso di rinunciare all’avventura de L’Isola dei Famosi dopo appena due giorni.

“Mi sento completamente confuso in tutti i sensi e non sono ludico completamente” aveva spiegato il cantante neomelodico, affermando inoltre di non essere riuscito a dormire per giorni e di avere molta fame. Parole, le sue, che hanno stupito molto anche a casa, essendo cominciato il gioco solamente da pochi giorni. Angelo, comunque, avrebbe già cambiato idea, come spiegato da Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha affermato che il concorrente ha deciso di rimanere in gioco, anche se non propriamente convinto. Ma andiamo a vedere cosa è successo e cosa succederà soprattutto nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi.

Angelo Famao resta a L’Isola dei Famosi: il retroscena

Secondo quanto spiegato da Alessandro Rosica, i familiari e gli amici di Angelo Famao lo avrebbero convinto a rimanere su L’Isola dei Famosi. “Dovrebbero dirlo domani in diretta. Al telefono piangeva come un bimbo” ha raccontato l’esperto di gossip in una storia Instagram. La decisione inizialmente sembrava definitiva ma il cantante neomelodico avrebbe poi cambiato idea in corso, convinto proprio dai suoi cari, che hanno spinto affinché restasse in gioco e si giocasse le sue chance. A proposito, Gabriele Parpiglia ha aggiunto che il cantante non sarebbe stato convinto dall’inizio all’idea di partecipare a L’Isola dei Famosi in quanto aveva delle date aperte dei concerti.