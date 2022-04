Angelo, fidanzato Floriana Secondi/ “È stato tra i primi a credere davvero in me”

Angelo, il fidanzato di Floriana Secondi fa una bellissima sorpresa alla naufraga a L’isola dei Famosi. Dopo la crisi, la ex vincitrice del Grande Fratello viene chiamata in Palapa dove ad aspettarla c’è proprio il fidanzato in collegamento da Milano. “Ciao Flo, come stai? Sei contenta che sto qui? E’ la prima volta che vado in tv, forse neanche ci credevi che sarei stato qui questa sera” – esordisce il compagno che prosegue dicendo – “raccontami qualche cosa, mi sembra di vederti più nervosa del solito”.

Floriana, Isola dei Famosi: clamorose accuse al programma/ "Clip montate ad arte"

Nonostante la sorpresa del compagno Angelo, Floriana è ancora visibilmente in crisi per quanto successo per via della nomination. Il fidanzato allora cerca di rassicurarla e rincuorarla dicendole: “siamo tutti orgogliosi che stai facendo questo percorso, Domiziano è contentissimo che la mamma sta facendo l’isola e poi volevo anche dirti che tutti ci ricordiamo la voglia che tu avevi di fare questo programma. Io c’é una frase che ti dicevo sempre “di volare alta” e questo che vorrei dirti. Non sono venuto da solo, è venuto anche Fortunato e per poco non veniva nonna Ilde”.

Floriana Secondi in piena crisi, eliminata dall'Isola dei Famosi?/ Tanto forte quanto fragile

Floriana Secondi: “con Angelo sono 7 anni che stiamo insieme”

Una bella sorpresa per Floriana Secondi a L’isola dei Famosi 2022. In collegamento per lei il fidanzato Angelo a cui è legata da tantissimi anni. Proprio la ex vincitrice del Grande Fratello aveva parlato della storia d’amore con il compagno: “sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente. È più grande di me. Niente convivenza e niente figli tra di noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

Nicolas Vaporidis nel mirino de L'isola dei famosi 2022, manie di protagonismo?/ Tavassi: "Magna te!"

Chissà se la sorpresa del compagno non possa finalmente far tornare il sorriso alla naufraga e rassicurarla in questa sua seconda esperienza televisiva peraltro tanto cercata da anni!











© RIPRODUZIONE RISERVATA