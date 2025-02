Angelo Gioia è il compagno di Anna Dello Russo, la giornalista di moda scelta come ospite fissa al Dopofestival per commentare gli outfit di Sanremo 2025. La coppia, che ormai da anni convive nella villa di proprietà della giornalista a Cisternino nella valle dei Trulli in provincia di Brindisi, si conosceva già da molto tempo, visto che entrambi sono pugliesi. Si sono poi ritrovati, dopo aver preso strade diverse, come ha confermato la stessa fashion editor che era uscita da un primo matrimonio finito quasi subito, decidendo di condividere la vita insieme.

L’imprenditore però è rimasto sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata, e non è facile reperire qualche informazione, se non dai dettagli rivelati proprio dalla stessa Anna nelle interviste o dalle foto mostrate sui social nelle quali i due si ritraggono insieme in atteggiamenti affettuosi o in occasione della partecipazione ad eventi pubblici e alle fashion week, sempre eleganti e con look curatissimi nei minimi particolari.

Chi è Angelo Gioia, compagno di Anna Dello Russo: “Ci conoscevamo da una vita, siamo entrambi pugliesi”

Il compagno della giornalista di moda Anna Dello Russo si chiama Angelo Gioia. I due hanno rivelato di aver iniziato la relazione dopo moltissimi anni di conoscenza nata in Puglia. La stessa direttrice di Vogue Japan aveva infatti dichiarato di aver ritrovato l’amore dopo il divorzio dal primo marito proprio grazie alle origini comuni, dicendo in una intervista rilasciata a Fanpage: “Mogli e buoi… concludete voi“.

Lui, molto riservato, è un imprenditore e l’interesse della stampa nei suoi confronti è iniziato proprio quando la coppia è stata fotografata insieme a Milano durante una passeggiata mano nella mano. In quella occasione gli scatti furono pubblicati su molte riviste di gossip e Gioia inizialmente fu definito “L’uomo misterioso che accompagna sempre Anna Dello Russo“. Successivamente in un articolo del New York Times che parlava della biografia della celebre icona di stile, era stato definito un “businessman“.

