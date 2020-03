Angelo Iannone contro Giulia De Lellis?/ Fratello di Andrea: “i festini si fanno…”

Angelo Iannone contro Giulia De Lellis? Nel giorno in cui aumentano i rumors su un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e la De Lellis, il fratello di Andrea Iannone, su Instagram, pubblica una storia che è stata interpretata dai followers come una frecciatina all’ex fidanzata del fratello. “Per tutte queste pseudo persone se è così che possono chiamarsi che non so cosa stanno inventando…. da giorni… sappiate che NOl siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla…. Credo che i festini sì facciano altrove in silenzio…per poi tirarli fuori a tempo debito…… A buon intenditor, poche parole”, scrive Angelo Iannone. Parole che non sono passate inosservate agli appassionati di gossip che, da giorni, seguono i rumors su un presunto ritorno di fiamma tra l’influencer e il deejay veronese.

LA FRECCIATINA DI ANGELO IANNONE CONTRO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE?

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai finita e, così, le parole di Angelo Iannone, scritte su Instagram dopo la diretta di Gabriele Parpiglia, fanno ancora più rumore. Come fa sapere il portale di Giuseppe Porro, il giornalista avrebbe confermato il ritorno di fiamma tra i Damellis che starebbero trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia. Ad alimentare i rumors è stata poi la stessa Giulia che, sui social, è apparsa con una felpa rossa simile a quella indossata da Damante. Alle parole del fratello dell’ex fidanzato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponderà o resterà in silenzio preferendo concentrarsi sulla sua attuale situazione?





© RIPRODUZIONE RISERVATA