Angelo innamorato di Marianna a Temptation Island 2025, eludono le telecamere di sorveglianza: tradimento in arrivo per Maria Concetta?

Le anticipazioni Temptation Island 2025 sulla puntata di oggi svelano che dei clamorosi colpi di scena riguarderanno la coppia formata da Maria Concetta Schembri ed Angelo Scarpata. Lei è una baby sitter di 37 anni mentre lui ha 33 anni e di professione fa il cartongessista. Stanno insieme da due anni ed a scrivere al programma è la 37enne perché non riesce a fidarsi del suo compagno, che ha un passato da fimminaro e ne è estremamente gelosa, tanto da controllare con lo scotch il loro letto per verificare che non ci siano capelli non suoi. Il percorso dei due nel reality di Canale 5 è giunto ad un punto di rottura. Mentre infatti Maria Concetta sin da subito ha parlato male del suo fidanzato, quest’ultimo si è avvicinato molto alla single Marianna Furmiglieri.

Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025?/ Maturo e serio conquista web: presto a Uomini e Donne?

Il percorso di Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025 nella puntata di questa sera, martedì 29 luglio 2025, subirà un’accelerazione improvvisa. Dalle anticipazioni si scopre che per Maria Concetta ci saranno dei video clamorosi sul suo fidanzato Angelo sempre più vicino alla single Marianna. E non è tutto il 33enne si lascerà andare a dichiarazioni importanti rivelando alla 24enne di provare un interesse per lei. Sentendo tali parole la 37enne siciliana avrà una crisi di pianto e rimarrà letteralmente sotto choc. E non è tutto perché gli spoiler svelano che ci sarà un ulteriore clamoroso colpo di scena per la coppia che potrebbe segnare l’inizio di una rottura definitiva.

Andrea Marinelli, chi è tentatore di Lucia Ilardo a Temptation Island 2025/ Scatta il bacio del tradimento?

Angelo tradisce Maria Concetta a Temptation Island 2025? Lui innamorato della tentatrice Marianna: elude le telecamere, scatta il bacio?

E scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Temptation Island 2025 svelano che la vicinanza tra Angelo Scarpata e la tentatrice Marianna Furmiglieri sarà sempre più sospetta. Il 33enne del resto alla single nelle scorse puntate aveva confessato: “Sei pericolosa e se ti dico che mi piaci non sto mentendo” aggiungendo inoltre: “Sei una ragazza che potrebbe piacermi quindi ti evitavo.” E nella puntata in onda questa sera, martedì 29 luglio 2025, accadrà l’impensabile.

Chi è Marianna Furmiglieri, tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025/ Tradimento in arrivo?

Angelo e la tentatrice Marianna a Temptation Island 2025 saranno sempre più complici ed in sintonia sino al punto da appartarsi da soli ed arrivare ad eludere le telecamere. E tutto va presupporre che ci sarà una vero e proprio tradimento dato che in sovraimpressione compare la scritta che sono stati ripresi dalle telecamere nascoste. Scatterà un bacio? Quel che è certo è che la fidanzata Maria Concetta alla vista dei filmati rimarrà sotto choc. Cosa succederà alla coppia Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025? Ci sarà la rottura definitiva?