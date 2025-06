La tragica storia di Alfredino Rampi ha segnato la vita di tante persone: tra queste anche Angelo Licheri, che provò in ogni modo a salvarlo, senza purtroppo riuscirci. Era il 10 giugno del 1981 quando Angelo Licheri scese nel pozzo nel quale il bimbo era caduto di rientro da una passeggiata con il papà: la famiglia si trovava a Frascati, a pochi chilometri da Roma, per passare qualche giorno d’estate. Proprio lì avvenne la tragedia. Diverse persone si offrirono volontarie per cercare di tirare fuori Alfredino dal pozzo nel quale era incastrato: tra queste, appunto, Angelo Licheri, originario di Sassari. Viveva però nella zona dei Castelli Romani.

All’epoca aveva 37 anni e venne scelto per via della sua corporatura esile: si calò nel pozzo a testa in giù, a 60 metri di profondità, per cercare di salvare Alfredino. Sorretto da una corta legata alle caviglia e con una torcia elettrica sulla testa, Angelo Licheri riuscì ad arrivare vicino ad Alfredino e a sfiorarlo. Lo imbracò, ma il moschettone cedette e si ruppe, lasciando incastrato il bambino. Allora provò a portarlo via per i polsi, rompendogliene inavvertitamente uno. Provò, inoltre, a parlargli: gli disse che gli avrebbe comprato una bici e tante altre cose, ma il bambino non rispondeva.

Angelo Licheri, chi è: la vita lontano dall’Italia

Dopo essere stato tirato fuori dal pozzo, nel quale era stato a testa in giù 45 minuti a fronte dei 45 concordati, Angelo Licheri ne uscì devastato, psicologicamente e fisicamente. Uscì, infatti, dal pozzo pieno di sangue, ricoperto di fango e di lacrime: aveva numerose fratture e ferite delle quali ha portato i segni per tutta la vita. Fu trasportato d’urgenza in ospedale e si riprese solamente diverso tempo dopo.

Fu proprio Licheri, insieme ad altri volontari, a portare poi la bara di Alfredino il giorno dei funerali. L’uomo non ha mai superato quanto accaduto, decidendo infatti di trasferirsi in Africa per oltre vent’anni, tornando in Italia solamente nel 2005. Negli ultimi anni della sua vita è stato ricoverato in diverse case di cura, morendo nel 2021 a Nettuno all’età di 77 anni.

