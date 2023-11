Angelo Madonia: “A Ballando con le stelle 2023 ci sono più amori dello scorso anno”/ Chi sono le coppie

Angelo Madonia accende il gossip sulle coppie di Ballando con le stelle 2023: “Più amori di…”

Chi ama e segue Ballando con le stelle sa che lo show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno non è solamente una gara di ballo. In studio, così come dietro le quinte, si alternano liti, scontri, confronti e soprattutto amori. Sì perché tra una prova e l’altra capita spesso che in sala prove scocchi anche la scintilla dell’amore, come spesso è accaduto negli scorsi anni. Lo sa bene Angelo Madonia, che lo scorso anno ha ballato con Ema Stokholma e proprio ballandoci insieme è poi nata una storia d’amore.

Proprio Madonia ha in queste ora scatenato il web pubblicando un gossip diventato virale. Il ballerino e maestro di Ballando ha spoilerato che quest’anno ci sarebbero più coppie nascenti della scorsa edizione del programma.

Chi sono le possibili coppie ‘innamorate’ a Ballando con le stelle 2023?

“Comunque quest’anno secondo me ci sono più amori dell’anno scorso“, ha scritto Angelo Madonia in un tweet che ha subito suscitato la curiosità del web. Tanti infatti si chiedono quali possano essere queste coppie nascenti, risposta alla quale possiamo arrivare per esclusione. Se eliminiamo tutti i concorrenti sposati o comunque fidanzati, arriviamo ad una prima coppia che ormai pare certa: quella di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I due, d’altronde, sono stati anche beccati insieme in atteggiamenti intimi fuori dal programma. L’indiscrezione di Angelo Madonia fa però accendere i riflettori anche su altre due coppie in gara: Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina e Sara Croce con Favilla. Anche tra queste coppie potrebbe esserci un flirt in atto?

