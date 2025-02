Angelo Madonia potrebbe far parte del cast de L’Isola dei Famosi nella prossima edizione? Dopo la rottura con la redazione di Ballando con le Stelle e con Milly Carlucci, il ballerino, che continua la sua relazione con Sonia Bruganelli a gonfie vele, potrebbe partecipare al reality show molto amato dove i naufraghi si mettono alla prova con mancanza di cibo e numerose prove fisiche. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Angelo Madonia potrebbe partecipare al reality, che sarà condotto da Veronica Gentili.

Madonia vorrebbe sbarcare in Honduras per ritrovare popolarità e mettersi alla prova dopo che la sua avventura a Ballando con le Stelle è finita in maniera piuttosto turbolenta, con un allontanamento da parte della redazione del programma. Già in passato Angelo Madonia ha provato a partecipare a L’Isola dei Famosi ma le cose non sono andate come avrebbe voluto. Come spiegato infatti da Parpiglia, Madonia era stato preso in considerazione per il reality ma è stato scartato.

Angelo Madonia a L’Isola dei Famosi? Lo scorso anno fu scartato perché “troppo tatuato”

Angelo Madonia potrebbe essere nel cast de L’Isola dei Famosi per il prossimo reality show che sarà condotto da Veronica Gentili. Già lo scorso anno il ballerino ha provato a partecipare al reality ma la sua candidatura non è andata a buon fine. Come sottolineato da Gabriele Parpiglia, infatti, il ballerino e compagno di Sonia Bruganelli ha provato a fare il programma ma è stato scartato a causa dei troppi tatuaggi.

Un motivo bizzarro che però Parpiglia ha confermato in più occasioni. Si tratterebbe di una nuova decisione del programma che dunque ha portato nella scorsa edizione a scartare Madonia. Quest’anno le cose cambieranno? Lui, che non farà più Ballando con le Stelle, sembra comunque intenzionato a provarci. Ora la palla passa appunto alla redazione del programma, che dovrà decidere.

