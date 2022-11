Angelo Madonia chi è?/ Da Ballando con le Stelle al “flirt” con Ema Stokholma

Chi è Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle 2022?

Angelo Madonia è il ballerino, partner di Ballando con le Stelle di Ema Stokholma. Tra i due è nata una forte simpatia o un nuovo amore? Classe 1984, Angelo è nato il 27 luglio a Palermo e sin da bambino si è appassionato alla danza. A soli 11 anni comincia a muovere i primi passi arrivando poco tempo dopo sul palcoscenico del prestigiosissimo Teatro Massimo di Palermo. Talento e grinta l’hanno portato a mettersi in gioco partecipando a diverse gara e concorsi girando il mondo: dall’Inghilterra alla Cina fino in Russia. Nel 2016 approda nel dance show di Ballando con le Stelle partecipando in coppia con Pamela Camassa.

Non solo, nel 2021 è il ballerino per una notte accanto a Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo. Nel 2022 torna in gara come maestro di ballo della nuova edizione di Ballando con le Stelle condividendo questa esperienza con Ema Stokholma.

Angelo Madonia e il rapporto con Ema Stokholma a Ballando con le Stelle 2022

Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2022, Angelo Madonia ha conosciuto Ema Stokholma. Tra i due è scattata una scintilla e oramai non lo nascondono più. Proprio la dj e conduttrice radiofonica dalle pagine del settimanale Oggi ha confessato: “è un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri”. Anche il maestro di ballo ha precisato: “sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà”.

Non solo, Ema Stokholma parlando proprio del suo maestro ha aggiunto: “lo tratto malissimo, lo blocco sul telefono ogni due giorni, poi però dopo tre minuti lo sblocco. Qui ti presentano il maestro e dopo tre minuti ci balli insieme, non c’è un normale percorso di vita. Io sono una persona poco “tattile”, anche con la mia migliore amica non ci abbracciamo mai. Avevo tanti muri, lui è stato bravo ad abbatterli”. Infine la dj ha però confessato: “ho imparato a fidarmi i un maschio soprattutto! In tanti mi hanno fatto i complimenti in particolare per una esibizione sulla quale io gli avevo detto e ridetto che la coreografia non andava bene. Poi ho passato tre giorni a chiedergli scusa”.

