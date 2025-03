Angelo Madonia nel cast de L’Isola dei famosi? Sonia Bruganelli frena il compagno

Tra i possibili naufraghi in partenza per la nuova avventura de L’Isola dei famosi potremmo trovare Angelo Madonia, il noto ballerino e attuale compagno di vita di Sonia Bruganelli, che sembra pronto a iniziare l’avventura in Sudamerica nelle prossime settimane, nel reality affidato alla conduzione di Veronica Gentili. Sonia Bruganelli, sulle prime, sarebbe rimasta spiazzata dalla decisione di Angelo Madonia di prendere parte al programma di Canale Cinque.

“Io direi che è il caso che tu rimanga in Italia. Sei già pazzo di tuo, senza digiunare” sarebbero state le prime parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Insomma è chiaro che non si tratti più di una semplice voce, o di un’indiscrezione. La partecipazione di Angelo Madonia è una realtà alla quale Sonia Bruganelli ha dato parere negativo. “Per ora – sottolinea il settimanale DiPiùTv – c’è una sola certezza: Sonia, che è innamoratissima di Angelo, soffrirà molto quando lui parteciperà all’Isola”, racconta un amico della Bruganelli.

Angelo Madonia parteciperà a L’Isola dei famosi? Attesa per la decisione ufficiale

Nel frattempo non è ancora arrivata la decisione ufficiale riguardo all’eventuale partecipazione di Angelo Madonia all’Isola dei famosi. Il noto ballerino sembra disposto a partecipare al reality di Canale Cinque, che salvo nuovi colpi di scena partirà il prossimo maggio in tv, ma i dubbi di Sonia Bruganelli sembrano aver frenato sulla questione al momento.

Vedremo se prossimamente Angelo Madonia deciderà di sciogliere le riserve sulla questione, oppure se il dubbio lo porteremo avanti fino all’annuncio del cast ufficiale che farà parte della spedizione sudamericana.

