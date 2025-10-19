Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme: l'amore va avanti da oltre un anno. "Bonolis non è un fantasma"

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme? La coppia nata nei mesi scorsi sembra avere ancora molto da dire al mondo del gossip, visto che il ballerino e l’ex moglie di Paolo Bonolis starebbero vivendo la loro relazione nonostante le voci di crisi e fine storia. Tra il celebre danzatore e l’autrice televisiva l’amore non sembra essersi esaurito, diverse paparazzate hanno pizzicato i due insieme e le immagini testimoniano l’evoluzione del loro rapporto. Insomma, nessuna crisi almeno per. il momento tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli:

“Ci amiamo – ha confermato il ballerino che ha poi risposto alle voci su tutti coloro che sperano di rivedere composta la coppia tra Bonolis e Bruganelli – . C’è chi spera ancora che Sonia torni con Paolo Bonolis, ma io non lo percepisco come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui” ha confessato Madonia a riguardo al rapporto tra la sua attuale compagna e il conduttore di Avanti un altro che per anni è stato legato alla Bruganelli.

Angelo Madonia e l’amore con Sonia Bruganelli

Senza troppi giri di parole, Angelo Madonia ha parlato di famiglia allargata con la sua attuale compagna di vita. L’ex opinionista del Grande Fratello è infatti molto vicina ad Angelo Madonia, i due stanno insieme da oltre un anno e sono riusciti ad avvicinare anche parti di famiglia che sembravano esterne: “Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Quando c’è il bene, c’è una relazione sana, non c’è fatica”.

Un amore che dunque sembra andare avanti sotto i migliori auspici per Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, con Paolo Bonolis che resta una presenza importante nel passato dell’autrice tv, ma non un fantasma nella nuova storia dei due.