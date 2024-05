Angelo Madonia ed Ema Stokholma, perché si sono lasciati?/ Il ballerino: “Certe dichiarazioni…”

Angelo Madonia ha attualmente puntati i fari del gossip, non tanto per il passato ma per un presente scandito da una presunta complicità con Sonia Bruganelli. Il settimanale Chi, con alcuni scatti, ha raccontato della loro sintonia e del tempo trascorso insieme – sia da soli che con amici – ma l’insegnante di danza ha rispedito al mittente le voci di gossip parlando semplicemente di amicizia.

Intervistato dal magazine, Angelo Madonia non ha solo smentito un’eventuale relazione con Sonia Bruganelli ma si è anche espresso nel merito della recente rottura con Ema Stokholma, conosciuta a Ballando con le stelle due edizioni fa. “Non sono fidanzato, sono single da quando, sette mesi fa, mi sono lasciato con Ema Stokholma. Amo le mie figlie”. Questa la premessa del ballerino, prima di entrare nel merito di alcune dichiarazioni fatte dalla conduttrice e in riferimento ai motivi della rottura.

“Ha detto che le dicevo come vestirsi e comportarsi? Messa così suona male; certe dichiarazioni andrebbero contestualizzate. Quando c’erano le mie bimbe, stavo attento a se magari qualcuno diceva una parolaccia. Ho dato anche consigli a Ema sull’abbigliamento per un evento, ma l’ho fatto con affetto”. Queste le parole di Angelo Madonia al settimanale Chi, a proposito di quanto affermato da Ema Stokholma, che ha poi aggiunto: “E’ finita per questo? La fine di una relazione si può leggere in tanti modi; io penso che un anno, per una coppia, sia il tempo giusto di rodaggio. Poi si fa un bilancio che per me è stato super positivo, malgrado il finale”.

Concludendo le sue considerazioni in riferimento al rapporto con Ema Stokholma, Angelo Madonia si è espresso in maniera decisamente positiva sia per la conduttrice che per il bilancio generale della liaison: “E’ una persona che mi ha dato tanto; abbiamo trascorso momenti molto belli, abbiamo fatto cose che aspettava di fare da una vita. Magari la fine ti fa ricordare i motivi per cui una storia non è andata avanti, ma sono grato alla vita per averla incontrata”.











