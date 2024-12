Angelo Madonia si può ancora considerare il fidanzato di Sonia Bruganelli? Dopo il terremoto mediatico dei giorni scorsi è difficile dare una risposta univoca, certo è che per la coppia si tratta del periodo più difficile e complesso da quando stanno insieme o da quando hanno iniziato a frequentarsi. Le voci e i rumor degli ultimi giorni hanno parlato di un distaccamento importante, con la stessa Sonia Bruganelli che aveva alimentato a suo malgrado il gossip con frasi sibilline. Poi sono arrivate le dichiarazioni del ballerino al Corriere della Sera, dove ha riconosciuto le difficoltà del momento: “Io e Sonia abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare…”.

La Bruganelli, in seguito, ha fatto intendere di essere rimasta un po’ sorpresa dalle dichiarazioni dell’insegnante, aggiungendo che “adesso lui è libero, ma libero, libero”. Insomma, non tira una bella aria tra la produttrice e il ballerino, ma davvero siamo già ai titoli di coda?

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme? Periodo molto difficile per il ballerino

Per Angelo Madonia, di sicuro, non è un momento facile: né dal punto di vista sentimentale né lavorativo. Infatti, dopo alcune divergenze con la produzione di Ballando con le Stelle, l’insegnante è stato allontanato dal programma. “Forse in molti si aspettavano un mio intervento polemico, ma non ho niente da dire. È andata come è andata. Sono contento dei risultati che ho visto sabato, frutto di quello in cui credo”, ha detto in un passaggio sui social.

Tanti i messaggi di sostegno incondizionato e anche qualche domanda su Sonia Bruganelli. Angelo Madonia non si è espresso chiaramente, ma ha ammesso che nella sua esperienza di quest’anno a Ballando con le Stelle avrebbe fatto meglio a danzare con Sonia Bruganelli.