Si avvicina sempre di più l’inizio de L’isola dei Famosi, e allo stesso tempo cresce la curiosità dei fan di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del reality. Poche ore fa, Deianira Marzano ha lanciato una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: Angelo Madonia sarebbe nel cast. Chiaramente si tratta solo di rumor e non si hanno conferme ufficiali sulla sua partecipazione, anche se in base alla reazione di Sonia Bruganelli, sua compagna attuale, si tratterebbe assolutamente di una fake news. Ma vediamo cos’è successo.

L’ex moglie di Bonolis ha scritto sui social questa frase: “Devi dirmi qualcosa che non so?” riferendosi al fidanzato e taggandolo in una storia che mostra la notizia di Angelo Madonia a L’Isola dei Famosi. Oltretutto, Sonia Bruganelli ha accompagnato la sua uscita ad alcune emoticon che mostrano una risata incontenibile, segno che si tratterebbe – per ora – di una fake news totale. “Vado all’Isola solo se mi fanno portare la Lego“, ha risposto il ballerino, ironizzando anche lui su quanto detto da Deianira Marzano.

Per ora non si hanno notizie ufficiali su chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, anche se spuntano voci su una possibile conduzione del celebre volto de Le Iene Veronica Gentili. A quanto pare, dopo il flop dello scorso anno, Vladimir Luxuria potrebbe far parte del programma in veste di opinionista, ruolo che forse le si addice di più. Tra le indiscrezioni ancora non confermate da Mediaset, anche la possibile presenza di Simona Ventura e di Teresanna Pugliese. Come ha dichiarato TvBlog, ci sarebbero voci sul ritorno della conduttrice che potrebbe affiancare Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista. Al momento, tutto tace anche sul fronte della data di inizio del programma, anche se si attende la fine di The Couple per la messa a punto dei nuovi palinsesti.