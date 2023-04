Angelo Madonia presenta Ema Stokholma alla famiglia/ Gesto d’amore e novità: “Ecco come hanno reagito”

Angelo Madonia e Ema Stokholma, presentazioni in famiglia

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Angelo Madonia ed Ema Stokholma. La coppia, nata durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, fa anzi sul serio, visto che sono arrivate anche le presentazioni ufficiali in famiglia. Ema ha trascorso le vacanze di Pasqua in Sicilia, a Catania, insieme ad Angelo e alla sua famiglia. A testimoniarlo che immagini esclusive mostrate in diretta a Oggi è un altro giorno.

Ospite di Serena Bortone tra gli affetti stabili, Angelo Madonia ha reso disponibile un filmato privato che mostra proprio Ema durante una simpatica chiacchierata con sua nonna Maria. Le due appaiono molto affiatate e la nonna augura ad Ema e Angelo di rimanere sempre insieme ed essere felici.

Angelo Madonia e Ema Stokholma, la storia d’amore procede a gonfie vele

Ema Stokholma è stata accolta dalla famiglia di Angelo Madonia con grande affetto. Nelle immagini messe a disposizione dal ballerino di Ballando con le stelle, tutti festeggiano la Pasqua alla stessa tavola, e Ema è chiaramente felice dell’accoglienza ricevuta. In studio, Angelo si dice felice di come sono andate le presentazioni in famiglia, e appare più che sereno del rapporto con la nota speaker radiofonica.

Ricordiamo che i due si sono conosciuti a Ballando con le stelle: Angelo era proprio il maestro di Ema e, tra una lezione e l’altra, tra i due è scoccata la scintilla dell’amore.

