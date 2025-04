Torna a parlare Angelo Madonia dopo diversi mesi dalla fine di Ballando con le Stelle. Il ballerino, ospitato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha voluto chiarire alcuni aspetti su quanto aveva dichiarato rispetto a Selvaggia Lucarelli tempo fa, rispetto alla sua frase sulle “divergenze professionali”. In più, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa raccontando che nel programma di Milly Carlucci si è sentito eccessivamente sotto esame, e che è stata giudicata più la sua vita privata che la danza in senso tecnico.

Ma passiamo subito a scoprire cos’ha detto Angelo Madonia rispetto all’addio a Ballando. Secondo lui non è del tutto vero che se n’è andato per via del fatto di essere troppo permaloso, anche se c’è un fondo di verità alle critiche che gli sono state mosse. “Dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti un po’ come a scuola”, ha precisato il ballerino, “veniva preso di mira e messo sotto esame solo un argomento che magari riguardava più la mia vita privata che quella da professionista”.

Angelo Madonia su Sonia Bruganelli: “Siamo vittime, ma lo sappiamo“

Angelo Madonia ha poi parlato di Sonia Bruganelli, svelando alcuni dettagli sulla sua partecipazione a Ballando insieme alla compagna. Il ballerino non si è lamentato troppo delle critiche, dicendo di essere consapevole del fatto che essendo due personaggi del mondo dello spettacolo si è vittime della risonanza mediatica, ma è certo che quando si lavora bisognerebbe dare il giusto valore alla professionalità delle persone. “Se tornerei a Ballando? Io ho già detto diverse volte che al di là di com’è andato quest’anno”, ha continuato, “che è stata un po’ una sorpresa per tutti, io ho già compiuto i miei primi 40 anni e ho fatto un bilancio pensato”.

Com’è in amore Angelo Madonia? Il ballerino ha risposto anche a questa domanda durante il programma di Nunzia De Girolamo, dicendo di essere testardo e permaloso ma di non sentirsi affatto orgoglioso. Questo perchè ha capito tramite varie esperienze che l’orgoglio non serve a niente. Per il resto, pensa al suo futuro: “E mi vedo cresciuto per quello che sto facendo, sto curando tanti progetti”.