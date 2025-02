La puntata odierna de La Volta Buona ha offerto spazio ad un volto noto del mondo dello spettacolo che, soprattutto nelle ultime settimane, è stato spesso al centro dell’attenzione. Stiamo parlando di Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle e anche noto per la liaison con Sonia Bruganelli. Nel salotto di Caterina Balivo parte proprio dall’esperienza condivisa nel talent di Milly Carlucci ma da ‘separati’: “Perchè non ho ballato con Sonia Bruganelli? In molti se lo sono chiesto; ci sono delle cose importanti da preservare, scelte professionali; determinate cose vanno tenute distanti…”.

Proseguendo nel suo racconto, Angelo Madonia ha celebrato la bellezza dell’amore con Sonia Bruganelli offrendo un bilancio più che positivo del primo anno insieme. Un aspetto che si ricollega proprio alla scelta di non gareggiare insieme a Ballando con le stelle: “…Proprio per proteggere il nostro amore ho deciso di non ballare con lei in gara perchè conosco bene la macchina del talent, volevo quindi proteggerla su tutti i punti di vista”.

Caterina Balivo ha poi posto l’accento sull’unione tra due famiglie, quella di Angelo Madonia (due figlie) e Sonia Bruganelli (tre figli). “Siamo adulti, abbiamo tutti un passato ed è giusto accettarci per ciò che siamo; abbiamo vissuto… Faticosa la famiglia allargata? Quando c’è il bene e qualcosa di sano non c’è mai fatica; soprattutto se coincide con ciò che vuoi”. Poco convinta la conduttrice de La Volta Buona che non nasconde qualche dubbio sulle parole di grande serenità proferite dal ballerino che però conferma la veridicità della sua percezione. Il ballerino ha poi aggiunto: “E’ pesante il ‘fantasma’ di Paolo Bonolis? No, la nostra vita continua così come vogliamo quindi è un aspetto che non incide”.

Spazio anche all’uscita da Ballando con le stelle, legata anche al rapporto con Sonia Bruganelli; Angelo Madonia ha spiegato – sempre a La Volta Buona – di aver accettato sportivamente la scelta dei vertici Rai, aggiungendo sulla fatidica sera che sancì quella decisione: “Se tornassi indietro non cambierei ciò che ho fatto e detto quella sera… A volte non sei più pronto a rispettare quel ruolo che devi ricoprire; forse perchè non riesci più a sostenere quelle battute, per me era arrivato il limite”.

Angelo Madonia – a La Volta Buona – è tornato anche sul rapporto ‘contorto’ con Federica Pellegrini a Ballando con le stelle: “Se ci siamo chiariti? No, non abbiamo più parlato. Devo dire che mi dispiace ma ci sono storie che anche senza chiarimenti si concludono. Nel nostro caso non c’è stato nulla di diretto e quindi è mancata l’occasione. Se l’ho danneggiata? Abbiamo sempre avuto il massimo dei voti, forse insieme avremmo potuto vincere”. Il ballerino ha poi sottolineato come non fosse nel suo interesse arrivare davanti alla giuria per parlare della propria vita privata: “Se qualcun altro lo fa, io devo rispondere”. Angelo Madonia ha poi chiosato: “Alla fine, la parte lesa sono io”.