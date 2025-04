Ballando con le stelle è ancora nel cuore degli spettatori nonostante sia finito lo scorso anno e il motivo è semplice: l’ultima edizione è stata molto seguita, tanto da aver messo in difficolta nientemeno che Tu sì que vales di Maria De Filippi. Oltre all’alto livello dei partecipanti, si è parlato del programma di Milly Carlucci anche per l’esclusione in corsa di un maestro in particolare ovvero Angelo Madonia.

Carolyn Smith contro Todaro: "Ha sparlato di Milly Carlucci dopo Ballando"/ La dura replica di Raimondo

Fidanzato con Sonia Bruganelli (ex moglie di Paolo Bonolis), in un’intervista rilasciata al settimanale Chi il maestro di ballo ha confessato: “Ha migliorato tanti aspetti di me. C’è il rispetto del nostro percorso e del lavoro che fa parte della nostra vita”. Insomma, il loro amore procede a gonfie vele nonostante le malelingue.

Ballando con le stelle 2025 concorrenti, Milly Carlucci vuole Christian De Sica/ “Lo sta corteggiando”

Angelo Madonia non tornerebbe a Ballando con le stelle: “Chiuso il cerchio come ballerino”

La domanda, però, sorge spontanea: Angelo Madonia tornerebbe mai a Ballando con le stelle come maestro qualora Milly Carlucci dovesse chiamarlo nel cast? È lui stesso a dare una risposta al magazine Chi: “Ho chiuso il cerchio come ballerino, ho quasi 41 anni, e mi voglio dedicare ad altri progetti”. E invece per quanto riguarda Federica Pellegrini? Non ha alcun tipo di rancore nei suoi riguardi, anzi, non avrebbe problemi a chiamarla per chiederle come sta, come sta suo marito e la sua bambina Matilde.

Ballando con le stelle, spin-off in primavera: come sarà?/ Milly Carlucci non cambia la giuria

Allettante, invece, sarebbe una proposta da parte di Maria De Filippi. Andrebbe mai a fare il giudice o il coreografo? “Mi farebbe piacere”. E a chi non lo farebbe? D’altronde si sta parlando di Amici, la scuola di canto e ballo più famosa d’Italia il cui programma fa ancora ottimi ascolti dopo anni e anni di presenza in palinsesto. Per ora, però, ha intenzione di dedicarsi al suo podcast dove si interfaccerà con coloro che hanno lasciato il segno nel mondo della danza.