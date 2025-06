Angelo Madonia lascia i social e lo annuncia con un post critico, che scatena le ipotesi dei fan: perché questa decisione? "Mi dedico a cose più importanti"

“Offline per un po’. La vita vera chiama e ogni tanto è giusto rispondere solo a lei.” È con queste parole che Angelo Madonia ha annunciato, su Instagram, il suo volontario allontanamento dai social. Il celebre ballerino di Ballando con le stelle, che ha lasciato il programma nel corso della precedente edizione, in cui faceva da maestro a Federica Pellegrini, ha deciso di allontanarsi per un tempo indeterminato dalla condivisione di contenuti sulla sua vita personale e sul suo lavoro.

Ma quali sono i motivi di questa decisione? Nel suo post, Madonia lancia parole criptiche ma evidentemente critiche, senza tuttavia motivare la sua scelta: “Il social network sembra un giochino ma è tutt’altro. – ha scritto il ballerino – I social ormai sono dei luoghi dove tutto è concesso, specialmente se metti a disposizione del materiale. In questo momento non sono disposto a tutto questo e preferisco prendermi cura di cose più importanti.”

Angelo Madonia lascia i social: cos’è successo all’ex ballerino di Ballando con le stelle?

Angelo Madonia lascia il mondo social per dedicarsi a cose più importanti, che riguardano la sua vita privata. Il web intanto lancia ipotesi, parlando di possibili problemi personali o in famiglia, ma c’è anche chi scrive che il ballerino vuole semplicemente dedicarsi a se stesso senza doversi curare di ciò che dice il popolo del web. Sta di fatto che Madonia ha annunciato che “Tornerò quando e se sentirò che è il momento“, senza dare ulteriori indizi. Né, tantomeno, si è espressa sulla questione la sua compagna Sonia Bruganelli, che è ormai parte della sua vita da un po’ di mesi. Sarà soltanto Angelo Madonia, se e quando vorrà, a chiarire le motivazioni che lo hanno portato a questa drastica decisione.

