Angelo Maggioni: “Gli ufo esistono”/ “Intervengono sulla Terra in situazioni critiche

Angelo Maggioni, investigatore di ufo di A.R.I.A., è stato ospite quest’oggi de I Fatti Vostri per parlare degli avvistamenti degli ultimi giorni, a cominciare dai palloni spia cinesi che hanno sorvolato gli Stati Uniti: “Gli Ufo degli ultimi giorni – ha raccontato – uno era un pallone sonda cinese mentre gli altri erano oggetti non identificati, oggetti piccoli lanciati da aziende privati o da alunni per scopi didattici. Sono di piccole dimensioni visto che volano fra i 20mila e i 40mila metri di altezza e ciò li rende pericolosi per gli aerei di linea”. E ancora: “La maggior parte degli oggetti ha una spiegazione logica. Non dimentichiamoci che l’Italia è in prima fila per questi tipo di oggetti. Nel 1963 ci fu il caso emblematico dell’ufo che sorvolò la macchina del presidente Mario Segni”.

Tony Zecchinelli, fotografo, ha ripreso un ufo a Roma: “Stavo registrando il cielo notturno per fare il green screen, poi quando sono andato a rivedere le riprese c’erano delle cose strane”. Angelo Maggioni ha ripreso la parola: “E’ un oggetto sicuramente particolare – ha detto riferendosi a quello inquadrato dal signor Zecchinelli – a forma di cilindro che sorvola la capitale e non è da escludere che possa essere un oggetto che controllava la capitale”. Di nuovo Tony: “Io non sono un esperto di questi fenomeni, so come riprenderli”.

UFO, MAGGIONI: “IL COMPORTAMENTO NON E’ CONVENZIONALE”

Di nuovo Maggioni: “E’ un oggetto non convenzionale, sono degli ufo classici tridimensionali. Il loro comportamento non è convenzionale – ha aggiunto riferendosi ad un nuovo filmato con degli ufo – la loro capacità, essendo trans medium è quella di potre andare nello spazio, viaggiare sulla terra o inabissarsi nel mare senza cambiare la struttura a differenza nostra”.

In studio passa quindi un altro filmato di un disco volante: “E’ un video credibile, si vede un oggetto sigariforme che fluttua sopra una casa. Non può essere simile ad un pallone cinese che sono invece studiati per lo spionaggio e sono molto più lenti. Perchè verrebbero a fluttuare nel nostro cielo senza fare altro? Lo scopo principale è per lo studio. Nella storia si parla di interventi anche in situazioni critiche come disattivare le testate nucleari, anche se non abbiamo la certezza”. Quindi l’esperto ha concluso: “Io credo agli alieni, sarebbe stupido non crederci. Vi sono pianeti che ospitano vita intelligente ed evoluta”.

