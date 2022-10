Angelo Maresca, ex marito Debora Caprioglio/ “Siamo rimasti in ottimi rapporti”

Angelo Maresca, chi è l’ex marito di Debora Caprioglio

L’attore e regista Angelo Maresca è l’ex marito di Debora Caprioglio, ospite a Oggi è un altro giorno. I due si sono sposati il 7 settembre 2008, in chiesa: “Sono sempre stata credente, e a 40 anni, mi sono sposata in chiesa. Questo ha scatenato un grande clamore, come se fossi stata folgorata sulla via di Damasco. La mia spiritualità è tale e quale a prima. Ma non sono un’invasata”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Dopo 10 anni di matrimonio l’attrice e il regista si sono separati: “Il problema non è solo la mancanza di attrazione fisica, ma quando ci si rende conto che tutto è diverso”, ha spiegato la Caprioglio a Leggo. I due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti: “Lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti”.

Angelo Maresca: la carriera come attore e regista

Debora Caprioglio ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Angelo Maresca, nel salotto di “Vieni da me” programma condotto da Caterina Balivo: “Il mio matrimonio è finito. Abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi. Però non mi va di dire bugie. Non viviamo più assieme”. Angelo Maresca ha studiato all’American Conservatory Theater di San Francisco. Dopo il diploma, ha debuttato in teatro negli Stati Uniti come protagonista in “A View from the Bridge” e “A Rose Tatoo”. Ha recitato nella soap opera “General Hospital”, interpretando il dottore cubano Antonio. Tornato in Italia, ha lavorato in tv, in diverse fiction, con Stefano Reali. Nel 2013 ha debuttato al cinema con il suo primo film da regista “La madre”, liberamente ispirato all’omonimo romanzo breve di Grazia Deledda. Nel 2018 ha diretto il film “Menage” il cui la protagonista è Debora Caprioglio, sua compagna per più di dieci anni.

