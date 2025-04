È di poco fa l’annuncio da parte di Angelo Maria Perrino dell’intenzione di lasciare la direzione del quotidiano digitale – il primo in Italia – affaritaliani.it che lui stesso fondò nel 1996 dopo aver collezionato alcune esperienze importanti all’interno di numerose redazioni italiane: a comunicarlo è stato – appunto – lo stesso Angelo Maria Perrino con un breve comunicato diffuso online nel quale si limita a precisare che dietro alla scelta di lasciare il timone del suo quotidiano digitale ci sarebbero dei “motivi personali e professionali” che l’hanno costretto a porre fine a “questa mia straordinaria fatica di editore puro e giornalista indipendente”.

Nel congedarsi alla sua redazione, Angelo Maria Perrino ci ha tenuto a salutare e ringraziare soprattutto i “numerosi giovani collaboratori” che grazie alla sua “bottega” sono diventati negli anni dei veri e propri “professionisti”, oltre a porgere un doveroso ringraziamento ai “tanti lettori” che quotidianamente hanno supportato il suo progetto; il tutto tenendoci – in particolare – a ricordare quell’assegnazione da parte del comune meneghino nel 2011 dell’Ambrogino d’Oro conferito grazie a “obiettività, puntualità e completezza” delle informazioni riportate sul suo quotidiano che ha saputo conservare una propria “indipendenza imprenditoriale, politica ed editoriale” rendendosi un vero e proprio “punto di riferimento” del giornalismo milanese e italiano.

Chi è Angelo Maria Perrino: dalla redazione di Panorama, fino alla fondazione di affaritaliani.it

Insomma per Angelo Maria Perrino si chiude un altro capitolo e per ora non ci è dato sapere se presto o tardi se ne aprirà uno nuovo, ma per ora vale certamente la pena soffermarci sulla sua vita e carriera che l’hanno resto un giornalista ed opinionista particolarmente noto in Italia: nato nel 1954, è cresciuto nel brindisino per poi trasferirsi nel milanese nel 1977 dove ha conseguito la laurea in Filosofia e un Master al Politecnico in General management per poi lanciarsi immediatamente nel mondo del giornalismo.

La prima esperienza di Angelo Maria Perrino fu all’interno della redazione di Panorama sotto la guida del famosissimo Lamberto Sechi occupandosi – fino al 1985 – soprattutto di attualità, politica ed economia; mentre dopo essere passato al Giorno nell’arco di un paio di anni divenne vicecaporedattore curando soprattutto l’inserto economico e finanziario: fu qui che lanciò il suo primo progetto editoriale – ovvero il domenicale ‘Acontifatti‘ – e dopo aver transitato per le redazioni di ItaliaOggi e Milano Finanza ed aver lanciato i suoi Uomini e Affari e BorsaOggi, nel 1996 ha fondato affaritaliani.it che nel 2011 gli è valso un ambito Ambrogino d’Oro.