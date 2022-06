Angelo Moriondo, chi è inventore macchina del caffè espresso/ 10 tazze ogni 2 minuti…

Google celebra con un suo doodle il 171esimo anniversario dalla nascita di Angelo Moriondo, l’inventore del macchina del caffè. L’imprenditore nel lontano 1884 creò quella che possiamo considerare, infatti, la progenitrice della macchina dell’espresso, che ormai fa parte della nostra quotidianità. Ma Angelo Moriondo, nonostante la sua invenzione, non la sfruttò mai industrialmente, limitandosi alla costruzione artigianale di pochi prototipi. Dunque, è bene esplorare la storia di quest’uomo che oggi viene celebrato anche all’estero. Figlio d’arte, si occupava soprattutto di liquori e cioccolato, quindi di arte dolciaria.

Covid, nuova variante BA.5 di Omicron/ Allarme aumento dei casi in Portogallo

Il padre Giacomo aveva fondato col fratello e il cugino la fabbrica di cioccolato “Moriondo & Gariglio“, che forniva la Real Casa Savoia. Inoltre, era proprietario del Grand-Hotel Ligure in piazza Carlo Felice e dell’American Bar nella Galleria Nazionale di via Roma. Fu proprio in questa veste che fu incentivato a realizzare una macchina per erogare il caffè più velocemente per soddisfare le richieste della clientela.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri quali sono i numeri vincenti di oggi 5 giugno 2022

LA GENIALE INVENZIONE DI ANGELO MORIONDO

Con la sua nuova e geniale macchina del caffè, Angelo Moriondo trovò un sistema per far bollire l’acqua e con delle serpentine la conduceva fino al contenitore con il caffè. In pratica, si potevano realizzare 10 tazze di caffè ogni due minuti. Un caffè molto rapido, infatti fu definito “espresso”. Inoltre, la bevanda risultava più concentrata, quindi riusciva a raccogliere più aromi e profumi. Ma Moriondo costruì la sua prima macchina per il caffè espresso anche grazie al contributo del meccanico Martina.

Gli annali, comunque, ricordano che il primo brevetto della macchina del caffè espresso fu depositato il 16 maggio del 1884. Dopo alcune migliorie, fu depositato anche il brevetto internazionale. Angelo Moriondo non commercializzò la macchina, ma creò solo in modo artigianale alcuni esemplari per usarli nei suoi esercizi commerciali. Fu Desiderio Pavoni nei primi anni del ‘900 ad acquistare i brevetti e ad avviare la produzione in serie con la sua ditta, riscuotendo un notevole successo.

Cammina sul parapetto di un ponte a Roma/ "Per video su Tik Tok, voglio più follower"

ANGELO MORIONDO, “BEVIAMO CAFFÈ IN OMAGGIO AL PAPÀ DELL’ESPRESSO”

È stato Achille Gaggia a lanciare negli anni ’40 la macchina a leva fondata sull’uso della pressione dell’acqua, anziché del vapore. Ma non sarebbe stato possibile senza l’intuizione di Angelo Moriondo. Sebbene non abbia commercializzato la macchina del caffè inventata, l’imprenditore continuò ad interessarsi, infatti seguì l’evolversi della tecnologia e della moda in quel settore, apportando ulteriori miglioramenti a quella geniale idea originale, ottenendone un brevetto che è stato considerato quasi una rivendicazione del suo primato nell’aver ideato la vera macchina per caffè espresso.

A 171 anni dalla sua nascita viene celebrato da Google per la sua invenzione, che peraltro gli valse una medaglia di bronzo, ricevuta all’Expo generale di Torino del 1884 dove aveva presentato la sua creazione. «Buon 171° compleanno, Angelo Moriondo. Oggi gli amanti del caffè lo sorseggiano in omaggio al padrino delle macchine da caffè espresso», recita Google nel comunicato con cui presenta il nuovo doodle di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA