Angelo, nuovo cavaliere Uomini e Donne/ Valentina Autiero: “ha un sorriso fantastico”

Pubblicità

Nuovi protagonisti per Uomini e Donne. Nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi, durante un momento ballerino, si metterà in mostra un nuovo e affascinante cavaliere. Angelo, questo il suo nome, dopo aver ballato a distanza con Valentina Autiero, si accomoderà al centro dello studio per presentarsi al parterre femminile e al pubblico di canale 5. Giovane, con un sorriso che non passa inosservato e una grande energia come dimostra ballando con la dama romana, Angelo si è subito messo in mostra. L’aspetto fisico del nuovo cavaliere ha colpito immediatamente Valentina che chiede a Maria De Filippi di farlo presentare per sapere qualcosa di più. “Dal ballo non si capisce molto. Maria puoi farlo presentare?”, chiederà la Autiero alla De Filippi. La dama, poi, mostrerà subito interesse: “ha un sorriso fantastico”.

Pubblicità

ANGELO DI UOMINI E DONNE: VALENTINA AUTIERO LO PUNTA

Da quando è una dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero non è stata molto fortunata. La dama, infatti, è ancora alla ricerca del principe azzurro e l’arrivo di Angelo rappresenta l’occasione, che forse, aspettava. La dama, infatti, non nasconde di essere rimasta subito colpita dal nuovo cavaliere a cui rivolge esplicitamente complimenti per il suo aspetto fisico beccandosi, però, i rimproveri di Maria De Filippi che le fa notare come il suo esporsi troppo in fretta rappresenti un’arma a suo sfavore. “Sbagli, tu hai un approccio maschile”, le dirà la conduttrice esortandola a farsi desiderare di più. “Si vede che non fanno i maschi. Io non perdo tempo“, risponderà Valentina. “Ma non puoi dire ad un uomo io non perdo tempo, gli dai anche un’ansia da prestazione”, aggiungerà la conduttrice. Angelo, dunque, accetterà di conoscere Valentina?



© RIPRODUZIONE RISERVATA