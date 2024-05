Angelo Onorato, ucciso marito dell’eurodeputata Francesca Donato/ Palermo, architetto trovato morto in auto

Palermo sotto choc per un terribile omicidio che si è consumato nella mattinata di sabato: è stato ucciso Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, con un passato nella Lega e un presente nella Democrazia Cristiana. Il corpo dell’architetto e imprenditore è stato trovato senza vita nella sua auto. Dell’uomo, che aveva anche un negozio di arredamenti, non si avevano più notizie dal mattino: la moglie aveva provato a mettersi in contatto con lui, anche contattandolo con messaggi e chiamate, senza però riuscire a parlargli. In seguito, sarebbe riuscita a localizzarlo grazie alla posizione del cellulare. Poi ha ricevuto la drammatica notizia, quella del ritrovamento del marito morto nei pressi di via Ugo La Malfa.

Sul posto è arrivata anche la Scientifica, che sta compiendo i rilievi. Stando a quanto riportato dal Messaggero, Angelo Onorato sarebbe stato ucciso a colpi di pistola, perché sarebbero state rinvenute ferite d’arma da fuoco. Inoltre, sarebbe stato trovato con una fascia stretta al collo, motivo per il quale si era anche parlato di strangolamento. Ma al momento si tratta di indiscrezioni per le quali servono riscontri. Ad esempio, bisogna anche verificare il presunto appuntamento che il marito di Francesca Donato aveva con qualcuno nella zona dove è stato trovato senza vita.

CHI ERA ANGELO ONORATO, IL MARITO DELL’EX LEGHISTA FRANCESCA DONATO

Quando è iniziata a circolare la notizia dell’omicidio, alcune persone si sarebbero messe in contatto con Francesca Donato, pare alcuni amici dell’eurodeputata, per verificare se la vittima fosse proprio il marito Angelo Onorato. La donna avrebbe confermato loro che si tratta proprio del marito, architetto e imprenditore, noto in Sicilia non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per la sua passione per la musica. Oltre ad aver lavorato nell’ambito della vendita di prodotti per l’arredamento e l’edilizia, gestiva l’azienda di famiglia e coltivava la sua passione per la musica.

Il marito di Francesca Donato aveva studiato pianoforte e didattica della musica al conservatorio, vantava anche un diploma alla Royal Academy of Music di Londra. Aveva anche tenuto dei concerti in Sicilia e collaborato con molte radio locali, oltre a firmare diversi corto artistici e ad aver offerto il suo contributo per la riqualificazione di quartieri difficili tramite diversi progetti. La coppia era sposata dal 1999 e aveva due figli.











