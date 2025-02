Angelo Perla, tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari

Il trono di Tina Cipollari, tra nuovi arrivi ed esterne continua. Tra i corteggiatori della bionda opinionista c’è Angelo Perla, un imprenditore cinquantenne, papà di due figli, che inizialmente Tina aveva mandato via. Angelo, però, non si è arreso e ha deciso di mandare un video a Tina per provare a farle cambiare idea. “Io vivo, tutti i giorni, della propria semplicità e dalle propria quotidianità, e la mia quotidianità è fatta realmente di cose che non hanno grande valore per gli altri ma lo hanno per me. Se decidi di darmi una possibilità, chiamami che io ci sono”, dice nel filmato il cavaliere mostrando, poi, a Tina la sua Ferrari.

Dopo aver visto il filmato e aver ascoltato le parole di Angelo, la Cipollari ha deciso di richiamarlo in trasmissione per poterlo conoscere uscendo con lui. Come starà andando la loro conoscenza?

Angelo Perla e l’esterna con Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2025, Tina Cipollari torna ad accomodarsi sul trono per rivivere l’esterna fatta proprio con Angelo. Parlando con Maria De Filippi, Tina spiega che le cose stanno andando avanti e di aver fatto un’esterna con il corteggiatore per poterlo conoscere meglio. I due si concedono anche un giro per Roma e la tronista non nasconde il proprio entusiasmo.

“Vedo che fai continuamente passi avanti”, dice Maria De Filippi. “Siamo andati in un bel posto, abbiamo fatto un aperitivo“, dice Tina che, nel filmato, sale a bordo dell’auto di Angelo. “Io ho un trentina di ristoranti sparsi per l’Italia divisi in varie categorie”, dice Angelo rispondendo a Tina che ammette di non ricordare la sua occupazione. “Quindi hai poco tempo libero?“, chiede ancora Tina che poi indaga anche sulla casa del corteggiatore.