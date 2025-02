Angelo Perla e Tina Cipollari: la conoscenza continua a Uomini e Donne

Il trono di Tina Cipollari continua e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, regala nuovi colpi di scena al pubblico. Decisa a trovare un uomo con cui costruire una storia, Tina, nelle vesti di tronista, non si accontenta volendo al proprio fianco un uomo benestante, senza figli o, qualora li avesse, che siano totalmente indipendenti. Sono diversi gli uomini che si sono presentati nello studio del dating show di canale 5 per conoscere e provare a conquistare Tina che, finora, ha mandato a casa alcuni pretendenti anche se su qualcuno si è poi ricreduta.

Il primo sul quale ha cambiato idea è stato Angela Perla, un ristoratore titolare di diversi ristoranti sparsi in giro per l’Italia e che, durante il primo incontro, non è riuscito a conquistare la fiducia di Tina che ha poi cambiato idea dopo aver visto la Ferrari che Angelo ha mostrato in un filmato.

Nuova esterna tra Angelo Perla e Tina Cipollari a Uomini e Donne

La prima esterna tra Tina Cipollari e Angelo Perla a Uomini e Donne è andata nel migliore dei modi. Il corteggiatore ha portato Tina a cena fuori facendole fare un giro anche sulla sua Ferrari. In studio, la bionda opinionista, nel suo ruolo di tronista, è ancora più schietta e sincera e ammette di stare bene con il corteggiatore anche se non si sbilancia volendo essere più sicura di se stessa.

Tra tutti i corteggiatori, inoltre, Tina ammette di avere una preferenza per Cosimo che, con il suo carattere allegro e spensierato e le sue attenzioni, è riuscito a conquistare le attenzioni sin dal primo incontro. Angelo, però, sembra pronto a fare di tutto per conquistarla.