Angelo Perrone, lettera a Raffaella Carrà su Novella 2000/ “Sergio Japino? Vicino a te per mesi e mesi…”

In una lunga lettera scritta su Novella2000, Angelo Perrone non solo ricorda Raffaella Carrà, ma racconta della loro amicizia, di un affetto profondo e della grande stima reciproca che li legava. La lettera inizia ricordando “Quella sera del gennaio del 1983, dove aspettai al cancello degli studi di Via Teulada che tu uscissi dopo essere stata ospite di Pippo Baudo a Domenica in”. Allora Perrone era solo un suo fan eppure qualche tempo dopo le loro strade si sarebbero incrociate nuovamente e, questa volta, per questioni lavorative. Perrone infatti racconta: “Soltanto pochi mesi dopo iniziavo a scrivere per una rivista musicale legata a TV Sorrisi e Canzoni, ricordi? Chiesi un’intervista per celebrare l’uscita del tuo nuovo disco legato al programma Pronto, Raffaella?. Me l’hai concessa facendomi fare una bellissima figura con il direttore, Gherardo Gentili”.

Angelo Perrone racconta la sua grande amicizia con Raffaella Carrà

Angelo Perrone, nel corso del suo articolo-lettera a Raffaella Carrà, racconta poi di come le fu vicina in uno dei momenti più difficili della sua vita: la morte di sua mamma Iris. Per lei fece un lunghissimo viaggio, un gesto che Raffaella notò e apprezzò moltissimo, tanto da digli che mai avrebbe dimenticato il suo gesto. “E così è stato. – ha allora confermato Perrone – Gli anni passavano, ma noi sempre lì. Mi chiedevi consigli sulle canzoni da interpretare in tv, quasi io fossi il termometro più fedele dei gusti dei tuoi fan.” La storia dell’amicizia di Perrone e Raffaella Carrà continua tra consigli e crescita di entrambi, il primo nella sua lettera la ringrazia perché in questi successo c’è stato il suo zampino: “mi portasti fortuna arrivai a lavorare con artisti del calibro di Madonna, Richard Gere, Woody Allen, Meryl Streep e tanti altri. E tu eri sempre lì a sostenermi.”

Raffaella Carrà e Sergio Japino: le parole di Angelo Perrone sul loro rapporto

Angelo Perrone, nel corso della lunga amicizia con Raffaella Carrà, ha conosciuto anche chi le è stato davvero vicino come l’ex compagno Sergio Japino. Di lui ricorda: “Mesi e mesi insieme. E c’era sempre, da sempre, Sergio Japino, l’anima più bella che hai avuto vicino in tutti questi anni. Entrambi mi avete sempre voluto bene, e io ero felice.” Japino, come è noto, è stato non solo il grande amore di Raffaella ma anche l’uomo che l’ha accompagnata in molti anni della sua carriera televisiva. “Che donna sei stata, che amica sei stata. Unica.” le ultime parole di Perrone nella sua toccante lettera.

