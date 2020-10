Angelo Perrone malore: ricoverato d’urgenza/ Polmonite con complicazioni al cuore

Momenti di paura per Angelo Perrone, il celebre manager delle star. Il primo ottobre ha avuto un malore a casa e quindi ha subito allertato il fratello, lo pneumologo Nicola Perrone. Questi, avendo subito compreso la gravità della situazione, lo ha fatto ricoverare subito all’ospedale San Giovanni di Roma. Qui i medici gli hanno diagnosticato una polmonite bilaterale che gli ha provocato un evidente e grave affaticamento respiratorio. La vicenda è stata ricostruita da il Giornale, secondo cui è scattato immediatamente il tampone, come da protocollo in questi casi, per accertare che non si trattasse di Covid. Il risultato ha dato esito negativo, quindi Angelo Perrone non ha il coronavirus. Ricoverato nel reparto Utic Cardiologia dello stesso ospedale San Giovanni di Roma e assistito dalla dottoressa vice primario Maria Luisa Finocchiaro, il famoso press agent di Maria Grazia Cucinotta, Rita Rusic, Ines Sastre e molte altre star, ha ricevuto le prime cure del caso.

PAURA PER ANGELO PERRONE: POLMONITE E PROBLEMI AL CUORE

La situazione per Angelo Perone resta grave, spiega il Giornale, ma la dottoressa dopo un lieve miglioramento ha ritenuto necessario trasferirlo all’ospedale San Camillo di Roma, presso il reparto Utic Cardiochirurgia del professore Francesco Musumeci e sotto l’attenzione del professor Federico Ranocchi. C’è la necessità di valutare la situazione cardiologica complessa che è emersa dopo altri controlli. Il mondo dello spettacolo si è stretto attorno all’agente Angelo Perrone, dedicandogli diversi messaggi di pronta guarigione. Questo è il caso, ad esempio, dell’attrice Maria Grazia Cucinotta e della produttrice Rita Rusic, che si trova attualmente a Los Angeles. Sono sempre state a contatto con il press agent, che ritengono una persona di famiglia. Angelo Perrone, noto anche per aver rappresentato Madonna e Naomi Campbell, era stato uno dei primi a intervenire quando Vittorio Cecchi Gori fu ricoverato d’urgenza per peritonite acuta, in quanto ufficio stampa della famiglia.



