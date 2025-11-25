Le parole di Angelo Perrone in ricordo di Ornella Vanoni: dallo sfogo per la ‘gara’ dopo la morte alla presunta rivalità con Mina.

Sono ancora giorni di dolore per la scomparsa di Ornella Vanoni; la puntata odierna de La Volta Buona, dopo aver seguito i funerali di ieri, ricorda la compianta artistica con aneddoti, retroscena e curiosità, il tutto impreziosito dai racconto degli ospiti in studio. Partecipa all’omaggio Angelo Perrone che in primis ha voluto sottolineare, con una vena polemica, una tendenza che stona con gli omaggi alla compianta artista. “Ora sembra che siano tutti amici di Ornella Vanoni; tutti a postare foto, selfie…”.

Roberto Vecchioni: “Ornella Vanoni mi ha aiutato nei momenti difficili"/ “Mi diceva: ‘Sopporto il dolore’...”

Le parole di Angelo Perrone mettono in evidenza una circostanza che effettivamente si ripete, con spiacevole puntualità, quando un volto noto ci lascia. Dopo la morte di Ornella Vanoni non sono mancati coloro che hanno fatto a gara per celebrare un presunto legame o rapporto con la compianta artista. L’ospite di Caterina Balivo, partendo da tale assunto, celebra invece la bellezza del ricordo di Fiorello che ha invece sottolineato dal principio di non essere amico di Ornella Vanoni: “Lui è stato onesto e toccante, ha sottolineato i 4-5 incontri, altri invece…”.

Donatella Rettore: “Io e Ornella Vanoni abbiamo avuto lo stesso fidanzato!”/ “Chi era? Non posso dirlo”

Angelo Perrone a La Volta Buona: “Mina aveva inciso ‘L’appuntamento’ prima di Ornella Vanoni, però…”

I racconti di Angelo Perrone sono sconfinati quando si tratta di aneddoti relativi allo showbiz e il suo parere a La Volta Buona spicca anche quando c’è da smentire o confermare la presunta rivalità tra Ornella Vanoni e Mina. “Si rubavano le canzoni, c’è una storia leggendaria che riguarda ‘L’appuntamento’. Mina l’aveva incisa in lingua originale mentre Ornella ha poi fatto la versione italiana… Le venne un colpo quando Malgioglio le disse che l’aveva fatta prima la collega seppur in portoghese…”.

Al Bano: “Ornella Vanoni? I grandi artisti come lei vanno omaggiati anche prima della morte”/ “Era unica”

Angelo Perrone – sempre a La Volta Buona – si è poi dimostrato scettico rispetto ad un retroscena emerso il giorno prima nel salotto di Caterina Balivo. Si era infatti parlato di una possibile conduzione in coppia per Mina e Ornella Vanoni per ‘Mille Luci’, la seconda sarebbe poi stata scalzata da Raffaella Carrà con presunte recriminazioni da parte della compianta artista milanese. “Chi l’ha detta questa cosa? Non sono sicuro che loro ci fossero nel ‘74…”. Il manager ha poi concluso: “Non si può parlare di rivalità, sana competizione sì”.