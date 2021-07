Angelo Perrone: “Parlano di Raffaella Carrà senza conoscerla”/ Baudo e Magalli…”

Angelo Perrone è stato uno dei più grandi amici di Raffaella Carrà che riceverà oggi l’ultimo saluto con i funerali trasmessi in diretta su Raiuno. Dopo l’improvvisa scomparsa della grande soubrette della televisione italiana, molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno parlando di Raffaella rilasciando diverse dichiarazioni. Secondo Angelo Perrone che ha vissuto una lunga amicizia con la Carrà, molte persone che stanno parlando di lei, in realtà, non la conoscevano affatto. “Da 2 giorni vedo e sento cose inesatte sul suo conto – ha spiegato Perrone in una intervista all’agenzia di stampa LaPresse -. Parlano persone che l’hanno conosciuta lontanamente o che non l’hanno conosciuta proprio. Non le farebbe piacere. E poi sento falsità. Come chi dice, come Giancarlo Magalli, che accettò ‘Pronto, Raffaella?’ perché era in un momento di affanno della sua carriera: ma se veniva dal successo di Fantastico 3!”.

Tra i grandi della televisione che, in questi giorni, stanno ricordando Raffaella Carrà, c’è anche Pippo Baudo il quale ha ammesso di avere un grande rammarico: quello di non aver mai lavorato con lei. Nel corso dell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa LaPresse, tuttavia, Angela Perrone spiega perchè la Carrà non avrebbe mai lavorato con Baudo. “Dice che il suo rammarico è non aver lavorato con lei, ma lei non lo avrebbe mai voluto per rispetto per Corrado. Non avrebbe mai lavorato con lui. Ricordo che prima del Sanremo del 2001 Baudo scrisse una lettera sul Corriere dandole i 10 comandamenti per condurre il Festival. Lei si dispiacque, ma non replicò. Era il suo modo”. Infine, Perrone vorrebbe che la Rai intitolasse a Raffaella Carrà la sede di via Teulda perchè tutto è cominciato da quel luogo.

